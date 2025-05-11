Зима никак не хочет уходить: чего украинцам ждать от погоды в мае

Прятать зонтики и теплые вещи еще рано

Май 2025 года оказался не очень-то и теплым, а местами и вовсе фиксируются заморозки. Похоже, что тепла ждать придется еще долго, а ночная "прохлада" не закончится и во второй декаде месяца.

Об этом синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу". По его словам, вторая декада мая отметится изменчивой погодой и обильными осадками.

В период с 11 по 15 мая типичная температура воздуха в ночное время суток составит +2…+9 градуса, а в западных областях и вовсе может местами опускаться до 0…-3 градусов. Днем стоит ждать +9…+15 градусов, хотя в южных и восточных областях будет теплее — +16…+19 градусов.

Синоптик говорит, что следующие десять дней будут очень дождливыми, а в некоторых областях за это время может выпасть месячная норма осадков. Относительно сухо в этот период будет лишь на юге страны.

Завершение месяца, по словам Кибальчича, может быть непредсказуемым и с резкими перепадами температур.

Погода 11 мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Буковине, почти к концу весны, неожиданно выпал снег. В горных районах температура ночью опустилась ниже нуля, и некоторые деревни оказались под снегом.