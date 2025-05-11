Зима ніяк не хоче йти: чого українцям чекати від погоди у травні

Приховувати парасольки та теплі речі ще зарано

Травень 2025 року виявився не дуже й теплим, а місцями взагалі фіксуються заморозки. Схоже, що на тепло чекати доведеться ще довго, а нічна "прохолода" не закінчиться і в другій декаді місяця.

Про це синоптик Ігор Кибальчич розповів "Телеграфу". За його словами, друга декада травня відзначиться мінливою погодою та сильними опадами.

У період з 11 по 15 травня типова температура повітря в нічний час доби становитиме +2…+9 градуси, а в західних областях взагалі може місцями опускатися до 0…-3 градусів. Вдень варто чекати +9…+15 градусів, хоча у південних та східних областях буде тепліше — +16…+19 градусів.

Синоптик каже, що наступні десять днів будуть дощовими, а в деяких областях за цей час може випасти місячна норма опадів. Відносно сухо у цей період буде лише на півдні країни.

Завершення місяця, за словами Кибальчича, може бути непередбачуваним з різкими перепадами температур.

Погода 11 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Буковині майже до кінця весни несподівано випав сніг. У гірських районах температура вночі опустилася нижче за нуль, і деякі села опинилися під снігом.