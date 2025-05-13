На западе +9°С – на востоке +21°С. Когда украинцев ожидает самая контрастная погода

Дождь в Украине будет идти периодически еще долго

Во второй декаде мая украинцам можно не ожидать значительного потепления и сухой погоды, ведь синоптики прогнозируют дожди почти по всей территории до 20 апреля. Однако уже ближе к концу месяца будет становиться все теплее.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Снова приморозит? Синоптик рассказал, когда ждать новых заморозков в мае".

"В период с 16 по 20 мая будут наблюдаться заметные колебания температуры с более высокими показателями на юге и востоке страны и более низкими значениями в северо-западных областях", — говорится в сообщении.

По прогнозу Укргидрометцентра, с 16 мая Украину ожидают умеренные дожди и довольно прохладная погода. Ведь столбик термометра будет в основном колебаться в пределах от +11 до +19 градусов. Теплее всего будет на севере, а вот на западе, особенно в горных регионах, похолодание будет ощутимым больше всего. К тому же, ночью здесь термометр опустится до +3 градусов.

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Самой контрастной температура будет в понедельник, 19 мая, ведь на западе страны днем термометр покажет до +13 градусов, а на востоке до +21 градуса. Это хорошо демонстрирует карта портала Ventusky.

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"С 16 по 20 мая по-прежнему в Украине будут идти дожди из-за активности циклонов и прохождения облачных фронтов", — добавляет Кибальчич.

Он резюмировал, что во второй декаде мая будет наблюдаться преимущественно влажная погода, с частыми дождями, иногда порывистым ветром и холодными ночами практически по всей Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украине угрожают заморозки и где будет дождь.