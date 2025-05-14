Температурные качели и неприятный сюрприз: чем погода удивит украинцев в конце недели

Синоптики озвучили прогноз на 15 и 16 мая

В Украине в ближайшие дни наступит долгожданное потепление, но затем снова наступят температурные качели. Вместе с этим погода в середине мае принесет дожди.

Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отмечают, что тепла можно ждать уже в четверг, 15 мая, а уже на следующий день температура значительно упадет — в некоторых областях сразу на 5 градусов.

Ночью столбики термометров могут падать всего до +3.. +4 градусов.

Так, 15 мая в северных, центральных, южных и восточных областях ожидается до +19 градусов. В западной части страны в этот день будет до +14.. +15 градусов. Дожди ожидаются везде кроме юга и востока, за исключением Харьковской области.

В пятницу, 16 мая, некоторым областям снова стоит ожидать похолодания. Например, в западной части страны температура воздуха упадет всего до +10.. +11 градусов. В центре и на севере — до +15. А на юге и востоке, наоборот, в этот день потеплеет до +21 градуса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что почти всю вторую декаду мая пройдут дожди и возможны заморозки. При этом, на западе страны синоптики и вовсе прогнозируют снег.