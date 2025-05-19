На популярном курорте погиб турист из Киева: подробности трагедии

В ГСЧС рассказали, что с другими участниками похода

На Драгобрате в Закарпатской области погиб 61-летний киевлянин. Это произошло во время прохождения туристического маршрута.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области. Тревожное сообщение на линию "112" поступило 18 мая в 14:17.

Группа из 6 туристов путешествовала по горному маршруту, когда один из участников — мужчина 1964 года рождения — сорвался со снежного карниза.

Оперативно на место происшествия прибыли спасатели горных поисково-спасательных отделений из села Квасы и поселка Ясиня. К сожалению, уже в 18:30 спасатели изъяли из снежной палатки тело погибшего.

"В 18:30 спасателями из снежной палатки изъяли тело погибшего и впоследствии доставили в урочище Свидовец, где его передали работникам полиции", — говорится в сообщении.

Остальных пятерых участников похода сопровождали в хижину "Перемычка". Их состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в одной из школ Днепровского района Киева произошло чрезвычайное событие. 14-летняя ученица выпала из окна третьего этажа. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Очевидцы происшествия отмечают, что девочка сломала шею. Как писали школьники, она сама выпрыгнула из окна.