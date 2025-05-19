На популярному курорті загинув турист з Києва: подробиці трагедії

У ДСНС розповіли, що з іншими учасниками походу

На Драгобраті у Закарпатській області загинув 61-річний киянин. Це сталося під час проходження туристичного маршруту.

Про це повідомили в ДСНС Закарпатської області. Тривожне повідомлення на лінію "112" надійшло 18 травня о 14:17.

Група з 6 туристів подорожувала гірським маршрутом, коли один з учасників — чоловік 1964 року народження — зірвався зі снігового карниза.

Оперативно на місце події прибули рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень із села Кваси та селища Ясіня. На жаль, вже о 18:30 рятувальники вилучили зі снігового намету тіло загиблого.

"О 18:30 рятувальниками зі снігового намету вилучили тіло загиблого та згодом доправили до урочища Свидовець, де його передали працівникам поліції", — йдеться у повідомленні.

Інших п’ятьох учасників походу супроводили до колиби "Перемичка". Їхній стан здоров’я задовільний, медичної допомоги вони не потребували.

Раніше "Телеграф" писав, днями в одній зі шкіл Дніпровського району Києва сталася надзвичайна подія. 14-річна учениця випала з вікна третього поверху. Дитину з численними травмами госпіталізували до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Очевидці події зазначають, що дівчинка зламала шию. Як писали школярі, вона сама вистрибнула з вікна.