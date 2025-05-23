Молодша за Добкіна на дев’ять років і рідко з’являлася на публіці: як виглядає дружина скандального ексмера Харкова

Добкін одружився з Аліною відразу після розлучення з першою дружиною

Колишній ексмер Харкова Михайло Добкін, який раптово став дияконом УПЦ Московського патріархату, офіційно був одружений двічі. З 2007 року політик перебуває у шлюбі з Аліною Боженко, яка подарувала йому двох дочок.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Михайла Добкіна та що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці її життя.

Михайло Добкін — що відомо про особисте життя ексмера Харкова

Ексрегіонал Михайло Добкін був одружений двічі. Першу його дружину звуть Людмила (Молотокас — дівоче прізвище), з нею він познайомився під час служби в армії. За наявними даними, Людмила була дочкою високопоставленого політпрацівника ППО і від першого шлюбу має дитину.

Перша дружина Добкіна із сином та донькою

У ЗМІ пишуть, що перша дружина Добкіна була досить вольовою та сильною жінкою, тому допомагала керувати сімейним бізнесом. У шлюбі у них народилося двоє дітей: дочка Алла (1993 рік народження) та син Микола (2000 рік народження).

Людмила Добкіна разом із дочкою

Але у 2017 році подружжя розлучилося. Михайло Добкін недовго ходив у холостяках і цього ж року пішов під вінець із новою обраницею.

Як виглядає дружина Михайла Добкіна і що про неї відомо

Другу дружину колишнього мера Харкова звуть Аліна Боженко (дівоче прізвище). Вона молодша за Добкіна на дев’ять років. Побралася пара у 2007 році, і незабаром у них народилася дочка Єва. Подейкують, що дівчинка народилася ще до офіційного оформлення шлюбу.

Як виглядає дружина Добкіна Аліна Боженко

Через три роки у подружжя народилася ще одна дочка, яку назвали Поліна. Примітно, що всі три дочки ексмера Харкова народилися 7-го числа. Про це Добкін розповів в одному з інтерв’ю:

"У мене четверо дітей – три дочки та син, причому доньки народилися сьомого числа: одна у жовтні, друга – у грудні, а третя – у травні. Тому можна сказати, що я дуже ювелірно працюю у цьому плані".

Друга дружина Добкіна народила йому двох дочок

Аліна Добкіна веде закритий спосіб життя, тому у відкритому доступі про неї зовсім небагато інформації. Відомо, що у 2011 році дружина колишнього українського політика стала власницею 25% акцій харківського телеканалу "7 канал". Власником 50% акцій телеканалу тоді був Геннадій Кернес.

Михайло Добкін разом із дружиною Аліною

Де Аліна зараз і чим займається – невідомо. Жінка рідко з’являлася на публіці з Михайлом, тож в інтернеті мало її фотографій.

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