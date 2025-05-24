"Хорошо, что не истеричка": смешной ляп на украинском ТВ стал вирусным в ТикТок (видео)

Украинцы уже придумывают шутки

Украинское телевидение снова попало в центр внимания из-за языкового курьёза. На этот раз одна из служб новостей назвала женщину, которая страдает аллергией — "аллергичкой".

Героиня сюжета распространила соответствующее видео в TikTok, рассказав о своем опыте общения с журналистами. По ее словам, одна из служб новостей пригласила ее дать комментарий по поводу аллергических реакций.

Однако во время просмотра готового сюжета женщина с удивлением обнаружила, что ее представили как "аллергичку".

Наверное, должно быть "аллергик", ведь это слово является существительным мужского рода.

Реакция украинцев

Случай быстро набрал популярность в социальных сетях, спровоцировав оживленную дискуссию среди пользователей. Один из комментаторов отметил, что "слово "аллергичка" употребляется в разговорном языке, но просторечно и не нормативным. В большинстве случаев лучше избегать его в формальном или профессиональном контексте".

В комментариях под видео развернулось настоящее языковое сражение. Некоторые пользователи с юмором отнеслись к ситуации:

"А как должно быть? Аллергина?"

"Это безграмотные люди. У таких слов, как аллергик, названия специальностей врачей и т.д. нет пола. А то как-то смешно звучало бы: гинеколог-гинекологиня или гинекологочка".

"Аллергина? А если мужчина, то аллерген".

"А как правильно? аллергичина? аллергинесса? аллергина?".

Не обошлось и без шуток:

"Тогда, где клуб анонимных аллергичек?"

"Господи, как я люблю феминитивы! Запишу в список к пилотке и послице".

"Лишь бы не алкоголичка".

"Хорошо, что не истеричка".

Этот случай добавляется в длинный список курьезов украинского телевидения, где раньше случались такие инциденты, как выпадение зуба у ведущей в прямом эфире или собака, которая перепутала телестудию с туалетом.

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