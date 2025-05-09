Битва за Францию-1940: недолгая дорога от величия до позорного поражения

Когда Гитлер приехал принимать салют своих легионов на Елисейских полях, он был хозяином Европы от Пиренеев до Припяти

Официальным началом Второй мировой войны в историографии и сегодня считается нападение нацистской Германии на Вторую Речь Посполитую 1 сентября 1939 года. Дата в какой-то степени условна. Слишком много судьбоносных для человечества событий произошло во всем мире раньше, которые можно считать не просто предвестниками этой бойни.

Вспомним Гражданскую войну в Испании (1936–1939), где происходило освоение нового оружия и новейших стратегических и тактических концепций ведения боевых действий союзниками противоборствующих сторон – франкистов и республиканцев – немецкими нацистами, итальянскими фашистами и советскими большевиками. На другом конце света, 7 июля 1937 г. вблизи Пекина, на мосту Марко Поло произошел вооруженный конфликт между японскими и китайскими войсками, который вскоре перерос в широкомасштабную войну. Нацисты в марте 1938 года практически без всякого выстрела присоединили ("аншлюс") Австрийскую республику. А после подписания 30 сентября этого же года позорного Мюнхенского договора и предательства западными демократиями (Великобританией и Францией) демократической Чехословакии они оккупировали стратегически важные земли Судетского края. В разделении этого наиболее демократического государства в Европе участвовали еще Вторая Речь Посполитая и хортистская Венгрия, которым достались соответственно Тешинский край и южная Словакия, западное Закарпатье с Ужгородом и Мукачево. 15 марта 1939 года немцы и лично Адольф Гитлер торжественно вошли в Прагу, а венгерские фашисты с помощью поляков за несколько дней потопили в крови независимую Закарпатскую Украину.

Следовательно, будущий раздел Польского государства между сталинским СССР и гитлеровской Германией – двумя мощными тоталитарными силами-союзниками, которые за неделю до этого подписали Пакт Риббентропа-Молотова, кардинально изменил геополитическую ситуацию в Европе. Восточно-Центральная Европа была поделена на сферы влияния между Берлином и Москвой. Следовательно, вскоре настал черед государств Западной и Северной Европы, на которые нацелились нацисты, а сталинисты начали "освободительные походы" в своей зоне влияния, шаг за шагом аннексировав северную Буковину, Бессарабию, государства Балтии (Литву, Латвию, Эстонию). Сталина ожидало разочарование только после "Зимней войны" с Финляндией, сумевшей устоять перед государством-монстром.

Итак, своим бездействием и фактическим попустительством агрессорам, страны демократического Запада, в первую очередь Франция и Великобритания, "дождались" в свое время и оказались перед лицом военной угрозы со стороны германских нацистов. Последние после прихода к власти в 1933 году буквально через несколько лет кардинально усилили свои позиции в Европе. Гитлер и его свита решили окончательно не только денонсировать Версальский договор (после завершения Первой мировой войны Германия получила невиданное в истории унижение и реваншизм имел широкую поддержку в обществе), но и подготовить новый поход для увеличения жизненного пространства. Пока на запад и север Европы…

Подписание Мюнхенского контракта, 30 сентября 1938 года. Слева направо: глава правительства Великобритании Невилл Чемберлен, глава правительства Франции Эдуар Даладье, рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер, дуче Италии Бенито Муссолини и глава МИД Италии граф Галеаццо Чиано

9 апреля 1940 года началось вторжение германских войск в два нейтральных государства – Данию и Норвегию. Уже в конце этого дня была оккупирована Дания и ее столица Копенгаген. Оккупация Норвегии проходила не совсем по плану нацистов из-за отчаянного сопротивления армии короля Хокона VII. Лишь 22 апреля была захвачена большая часть юга страны со столицей Осло. Однако в морских сражениях вблизи порта Нарвик дважды англичане наносят поражение флоту немцев. Англо-французский десант, который высаживается вблизи трех городов в центральной Норвегии, попил немало крови врагу, однако в начале июня союзники под влиянием тревожных сообщений с континента эвакуируются, а 10 июня 1940 года норвежская армия капитулирует.

Между тем, практически параллельно начинаются боевые действия в Западной Европе. Немецкие войска 10 мая по плану "Гельб" должны были вместе с вторжением в нейтральные страны — Нидерланды, Бельгию и Люксембург — наносить удар через Арденны в направлении крепости Седан в обход мощной "Линии Мажино" на франко-германской границе. Однако важнейшая часть плана была такова: выманить французские и британские войска на территорию Бельгии и танковыми и моторизованными частями заходить им в тыл, пытаясь ударом на запад к проливу Ла-Манш отрезать от основных сил.

Уже 21 мая немцы достигли пролива и 28 дивизий союзников оказались в окружении. Единственный возможный выход – попытка эвакуации наиболее боеспособных частей в порты Великобритании. К 4 июня 1940 года под постоянной бомбардировкой Люфтваффе было эвакуировано 338 тысяч солдат и офицеров, среди них более 100 тысяч французов. Более 55 тысяч союзников (в основном французов) попали в плен; вся техника была брошена в песках под Дюнкерком и досталась врагу.

Фюрер Германии Адольф Гитлер неожиданно вопреки позиции генералитета вмешался в ход событий: он отдал приказ не добивать противника, питая надежду на будущий сепаратный мир с Великобританией. К тому времени в безвыходной ситуации Нидерланды (14 мая) и Бельгия (28 мая) уже капитулировали, а крошечный Люксембург был оккупирован еще в первый день вторжения.

Британские солдаты и офицеры в ожидании эвакуации в Дюнкерке

После столь потрясающего поражения союзных войск дальше все было уже делом техники. Немцы начали широкомасштабное наступление вглубь Франции: после недолгой остановки на реке Сомма танковые и моторизованные части нацистов дошли до границы со Швейцарией, а также вошли в заброшенную правительством столицу государства Париж. Тактика молниеносной войны (блицкриг) полностью оправдала себя, в стране начался хаос, миллионы беженцев отправились на юг государства.

Бумеранг Первой мировой войны вернулся: 22 июня 1940 года в Компьене в том же салоне-вагоне, где 11 ноября 1918 года кайзеровская Германия подписывала унизительные условия перемирия со странами Антанты, теперь уже нацисты диктовали условия побежденным. Гитлер настоял на переговорах именно в Компьенском лесу. 25 июня условия фактической капитуляции Франции были введены в действие после перемирия с фашистской Италией, также выступившей союзником нацистской Германии с первого же дня войны.

"О моральном состоянии сухопутных войск может быть немного резко, но в общем правильно, говорится в докладной записке генерального штаба, которую подготовили после разгрома французской армии: "До 10 мая боевой дух войск был удовлетворительным, хотя и недостаточно высоким. Не хватало воспламеняющего воодушевления и решимости. Чувство готовности к выполнению своей обязанности любой ценой не проявлялось даже в лучших частях с желаемой ясностью и твердостью. Эта армия с большими материальными и духовными недостатками противостояла противнику, который был достаточно оснащен танками и противотанковым оружием, прикрывался и поддерживался мощной авиацией и имел твердую волю к победе" (Курт фон Типпельскирх, "История Второй мировой войны"). Важно в этой цитате упоминание о "духовных недостатках" государственной машины Франции и, конечно, намек на моральное состояние всей нации проигравших. В межвоенное время правительства страны, которая во время Первой мировой войны потеряла 1,8 млн убитыми, а также 3,4 млн ранеными, были инфицированы пацифистскими настроениями и любой ценой откладывали участие в войне с агрессором, играя в "Странную войну" после 1 сентября 1939 года.

"Поражение Франции стало одним из тех жутких событий, которые обозначают конец суток. На протяжении трех столетий Францию считали могущественным военным государством. Победа 1918 г. вроде бы искупила поражение 1870 г. Однако французская армия, имея британскую и польскую поддержку, была разбита на время меньше чем то, которое понадобилось Германии и России, чтобы захватить Польшу… Когда Гитлер приехал принимать салют своих легионов на Елисейских полях, он был хозяином Европы от Пиренеев до Припяти", – писал британский историк Норман Дэйвис в фундаментальном труде "История Европа" Таращука).

Французские военнопленные шагают в плен, конец мая 1940 года.

Французские беженцы, май 1940 года

Правительство после захвата нацистами Парижа отправилось в Бордо, а уже 10 июля 1940 года в городке Виши на объединенном заседании сената и палаты депутатов были вынесены вопросы изменения Конституции Третьей республики от 1875 года и наделение абсолютными полномочиями маршала Франции Филиппа Пете. Во время голосования из 846 сенаторов и депутатов 669 проголосовали за смену режима, 80 выступили против и 20 воздержались. Так был подписан приговор государственному строю, действовавшему 65 лет. Еще 17 июля 1940 года генерал-аристократ Шарль де Голль вылетел в Великобританию, где уже на следующий день обратился к французской нации с призывом продолжать борьбу с оккупантами: "Я, генерал де Голль, находящийся сейчас в Лондоне, я призываю французских офицеров или солдат, находящихся на британской территории или прибывших туда, с оружием или без оружия, я призываю инженеров и рабочих промышленности вооружения, которые находятся на британской территории или прибудут туда, связаться со мной. Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет". Движение Сопротивления было неоднородным и включало людей совершенно разных, даже полярных взглядов — от правых католиков и монархистов до коммунистов и анархистов.

Трофейный французский танк на одной из улиц северной Франции

Немецкие воины шагают вблизи Триумфальной арки в Париже, 1940 год

Генерал Шарль де Голль зачитывает на радио BBC в Лондоне обращение к французам, 18 июня 1940 года.

Маршал Филипп Петен – символ измены и коллаборационизма

К моменту потрясающего поражения те, кто не смирился с ним, оставались в абсолютном меньшинстве. Представители политической элиты страны находились как в ступоре и были готовы договариваться с оккупантами. "Франция после поражения демонстрирует нам особо отвратительную разновидность правых — бывшие левые и ультралевые, которые от своей левизны сохранили только готовность на все. Таким был бывший социалист Пьер Лаваль, шустрый и беспринципный политик, фантастически малокультурный и ограниченный, такими были бывшие коммунисты Марсель Деа и Жак Дорио, прошедшие весь позорный путь коллаборационизма", – писал выдающийся украинский философ Мирослав Попович в книге "Красный век". Интересно, что этот "позорный путь" – от крайних левых позиций до крайне правых был характерным явлением для политиков межвоенной Франции. После развала фронта и поражения в войне они пошли на службу пронацистскому авторитарному правительству Виши во главе с "Председателем Французского государства" маршалом Филиппом Петеном; кстати, такие вот метаморфозы – героем Первой мировой войны…

Расчленение Франции после победы нацистской Германии

Обращение генерала де Голля "Ко всем французам"

Фюрер Адольф Гитлер вместе с генералами близ Эйфеловой башни в Париже, 1941 год

Немецкие войска оккупировали Париж и около 60% территории Франции. Коллаборационисты во главе с Петеном приступили к развитию тоталитарного квазигосударства, которое будет нацистами без сантиментов оккупировано в ноябре 1942 года уже в разгар Второй мировой войны. Интересно, что после ее завершения количество тех, кто участвовал в Движении сопротивления оккупантам (Резистанс) просто зашкаливало, достигая едва ли не десятков миллионов французов. Вспомнился минианекдот: даже хозяин парижского кафе, не доливший вина в фужер офицеру СС, считал себя борцом с нацистами. Но это уже другая, очень интересная и поучительная история, достойная отдельной статьи…