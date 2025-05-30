Сигнал Путину? Зеленский поразил выбором книги на "Книжном Арсенале"

Зеленский приобрел книгу о борьбе с тиранами

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 30 мая посетили Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в Киеве. Супруги приобрели несколько книг, которые планируют передать украинским защитникам на фронт.

В частности, среди книг, которые купили Зеленские, есть труд итальянского историка "Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи". Об этом сообщает Суспільне Культура.

Эта книга рассказывает о борьбе с тиранией в разные исторические эпохи – от убийства Юлия Цезаря в Древнем Риме до свержения Муаммара Каддафи в Ливии. Итальянский историк права простым языком объясняет, почему люди в разное время пытались избавиться от правителей, злоупотреблявших властью.

Владимир Зеленский избрал книгу Альдо Андреа Касси "Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи" в издательстве Анетты Антоненко. Продавец даже пошутил, предложив президенту дописать этот труд на украинском языке. К слову, приобрести такую книгу можно всего за 180 гривен.

Кроме этого труда, супруги Зеленские приобрели еще несколько изданий. В издательстве Vivat они выбрали "Мастера корабля" Юрия Яновского, "Любого Эдварда" Энн Наполитано, "Оружие судного дня" Юрия Щербака и артбук "SKOVORODANCE. Круг счастливых людей". В издательстве Анетты Антоненко также взяли роман "Ким Джийон, 1982 года рождения" южнокорейской писательницы Чо Намджу.

Кроме того, у издательства "Белка" супруги купили "Шептуху" Тамары Горихи Зерня. От издательства "Вихола" Зеленские приобрели: "Быть на украинском" Ольги Дубчак, "Из страны рыжу и опия" Софии Яблонской и "Букурия. История одного плавания" Богдана Журавля. От "Абабагаламага" президенту и первой леди подарили "Лирику Мариупольских бомбоубежищ" Оксаны Стоминой.

Международный фестиваль "Книжный Арсенал 2025" проходит с 29 мая по 1 июня. Фокус-темой мероприятия стала "Все между нами — перевод".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сказал, когда может закончиться война в Украине. Ждать главную новость в этом году, вероятно, не стоит.