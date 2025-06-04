Распустить ВАКС из-за дела Емельянова: адвокат Кравец выступил с заявлением

По словам Ростислава Кравца, в содействии выгодного решения могли участвовать несколько должностных лиц

Адвокат Ростислав Кравец заявил о необходимости роспуска Высшего антикоррупционного суда Украины, поскольку, по его словам, этот институт "превратился в механизм решения нужных решений" из-за теневых договоренностей. Об этом он заявил, комментируя громкое задержание бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова

30 мая 2025 года Государственное бюро расследований задержало бывшего должностного лица после выхода из Печерского районного суда Киева. Его освободили из-под стражи, вместо этого избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщили в ДБР, речь идет о вероятной договоренности Емельянова с судьей Высшего антикоррупционного суда и с судьей Печерского суда о вынесении решения в его пользу. В ответ на эти заявления ВАКС обнародовал комментарий о "попытке давления и дискредитации суда", а также "недопустимости необоснованных публичных утверждений".

По данным "Судебного репортера", уголовное производство по Артуру Емельянову связано с подозрением в создании преступной организации и получении неправомерной выгоды в виде корпоративных прав. С декабря 2024 года судебные заседания проходили как в Печерском районном суде Киева, так и в Высшем антикоррупционном суде, где рассматривался вопрос о мере пресечения.

Также ранее ВАКС сообщил об обнаружении технических средств контроля в жилище одного из судей – Владимира Дубаса. Отдельно был зафиксирован отказ этого судьи участвовать в дальнейшем рассмотрении дела по мере пресечения Емельянову.

По словам адвоката Ростислава Кравца, в сообщении ДБР говорится о возможном участии нескольких должностных лиц – судей, прокурора, следователя и, вероятно, адвокатов – в содействии выгодного решения. Официального подтверждения этих утверждений нет, стороны дел от комментариев преимущественно воздерживаются.

Справка

В 2012 году Артур Емельянов и судья Хозяйственного суда Анатолий Ивченко были причастны к рассмотрению дела о взыскании долга в пользу Российской Федерации по обязательствам ЕЭСУ. За год в пользу России взыскали 38,6 миллиона гривен. Ивченко сообщили о подозрении в государственной измене, однако Высший совет правосудия не дал согласия на его задержание. Емельянов был взят под стражу в мае 2025 года. Защита Емельянова отрицает все обвинения, заявляя о истечении сроков привлечения ответственности и аналогичных решениях в других юрисдикциях.

Напомним, ранее Телеграф писал, что уровень недоверия украинцев к НАБУ, САП и ВАКС достиг критической отметки — эти антикоррупционные структуры воспринимаются обществом почти так же недоверие, как и пророссийские политики. Такой вывод следует из результатов социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.