Укр

Когда-то был монастырь, а сейчас там вода: почему стоит посетить Малиевецкий водопад (фото, видео)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Водопад в Хмельницкой области Новость обновлена 05 июня 2025, 12:57
Водопад в Хмельницкой области. Фото Коллаж "Телеграф"

Это уникальное место среди леса

Малиевецкий водопад расположен в Дунаевском районе Хмельницкой области – это прекрасное место, чтобы отдохнуть там и насладиться невероятной красотой. Необычность этого места заключается не только в истории его создания, но и в его причудливом виде.

"Телеграф" расскажет за это место. Оно не уступает карпатским водопадам.

Он расположен в 7 километрах от трассы Черновцы – Житомир на левом берегу реки Ушка. Село Малиевцы находится в 25 км от райцентра Дунаевцы.

Этот водопад подобен гигантскому фантастическому существу, застывшему с открытым ртом, очарованным красотой этого места. Именно этим он отличается от любого другого.

Восемнадцатиметровая скала, из которой падает водопад, полностью покрыта мхом. Интересен факт, что в начале XVIII века здесь действовал Василианский монастырь.

Именно поэтому скала, с которой падает водопад, имеет два этажа с пещерными гротами-келлиями, что и есть остатки этого древнего монастыря.

Как доехать до водопада

Удобнее всего добраться сюда на автомобиле, следуя GPS-навигатору до села Малиевка.

Маршрут:

  • Поворот с трассы Черновцы-Хмельницкий в Мицевцах (на полпути между Дунаевцами и Ярмолинцами).
  • Осенью 2021 года сюда проложили хороший асфальт.
  • Долго едете по извилистому сельскому пути, мимо старой водяной мельницы.

Из больших городов:

  • С Хмельницкого или Каменец-Подольского дорога займет около 1-1,5 часов.
  • Ближайший городок — Дунаевцы.

Ранее "Телеграф" писал, почему озеро Неистовое называют самым опасным для туристов в Украине.

Теги:
#Хмельницкая область #Водопад