Колись був монастир, а зараз там вода: чому варто відвідати Малієвецький водоспад (фото, відео)

Це унікальне місце серед лісу

Малієвецький водоспад розташований в Дунаївському районі Хмельницької області — це прекрасне місце, аби відпочити там і насолодитись неймовірною красою. Незвичність цього місця полягає не тільки в історії його створення, а також у його химерному вигляді.

"Телеграф" розповість за це місце. Воно не поступається карпатським водоспадам.

Він розташований за 7 кілометрів від траси Чернівці – Житомир на лівому березі річки Ушка. Село Маліївці знаходиться за 25 км від райцентру Дунаївці.

Цей водоспад подібний до гігантської фантастичної істоти, яка застигла з відкритим ротом, зачарована красою цього місця. Саме цим він відрізняється від будь-якого іншого.

Вісімнадцятиметрова скеля, з якої падає водоспад, повністю вкрита мохом. Цікавий факт, що на початку XVIII століття тут діяв Василіянський монастир.

Саме тому скеля, з якої падає водоспад, має два поверхи з печерними гротами-келіями, що і є залишками цього стародавнього монастиря.

Як доїхати до водоспаду

Найзручніше дістатися сюди на автомобілі, слідуючи GPS-навігатору до села Маліївці.

Маршрут:

Поворот з траси Чернівці-Хмельницький у Міцівцях (на пів-дороги між Дунаївцями та Ярмолинцями).

Восени 2021 року сюди проклали гарний асфальт.

Довго їдете звивистою сільською дорогою, повз старий водяний млин.

З великих міст:

З Хмельницького або Кам'янця-Подільського дорога займе близько 1-1,5 години.

Найближче містечко — Дунаївці.

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