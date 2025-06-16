Триумф Чиполлино: почему лук стал "золотым" и когда ждать снижения цен в Украине

Подобная ситуация уже происходила в 2023 году

Цены на репчатый лук в украинских магазинах достигли исторического максимума — продукт подорожал в мае более чем на 50%. В некоторых регионах стоимость этого овоща выросла почти вдвое, установив новый рекорд удорожания.

Такой резкий рост цен заставляет многих задуматься о причинах удорожания и будущих перспективах. Похоже, сказочный Чиполлино, восстававший против богачей, сейчас сам стал дорогим удовольствием."Телеграф" разбирался, почему лук стал "золотым" и когда ожидать снижения цен.

По данным Государственной службы статистики, средняя цена за килограмм лука по Украине составляет 30,15, что на 56,62% больше, чем в апреле. В ряде областей рост стоимости лука превысил 50%, а в некоторых регионах достиг более 80%

Где лук подорожал больше всего?

Самые высокие цены на лук зафиксировали в Сумской области – там он подорожал на 90,48% и стоит 29,20 грн за килограмм. В Полтавской области рост составил 81,13% при цене 28,22 грн/кг. Запорожская область показала скачок на 80,6% до 33,97 грн/кг.

Меньшее подорожание наблюдается в Черновицкой области — всего на 26,16%, где килограмм лука стоит 28,02 грн. В Херсонской области цены выросли на 38,46% до 24,84 грн/кг.

Области, в которых больше выросли цены на лук

Статистика роста цен по областям

В супермаркетах цены выше средних показателей по стране. В сети Megamarket обычный лук стоит 42,90 гривны за килограмм. В Auchan молодой лук продается за 34,90 гривны, а самый дорогой синий лук — от 56,20 гривны в Auchan до 59,90 гривны в Metro.

Цены в украинских супермаркетах

На рынках цены разнятся в зависимости от региона. В мае средняя стоимость обыкновенного лука составила 32,94 гривны за килограмм, молодого — 47,25 гривны, а синего — 77,28 гривны за килограмм. Встречаются цены и выше 50 грн за килограмм репчатого лука — в Луцке, например, просят 55 грн за килограмм, но добавляют, что овощ выращен "на органике".

Цена на лук в Луцке, объявления из OLX.

Цены на рынке в июне 2025 года

Александр Охрименко: Цены становятся справедливыми

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии "Телеграфу" пояснил, что рост цен на овощи, в частности лук, является закономерным процессом.

"У нас долгое время была проблема, когда овощи были очень дешевые. Для производителей выращивать тяжело, хранить — тоже. Чтобы лук был хороший, его надо вырастить, собрать и еще потом сохранить. Теперь производители получили возможность поднимать цены до справедливого уровня, чтобы не работать себе в убыток", — отметил эксперт.

По словам Охрименко, фермеры начали инвестировать в инфраструктуру, в частности, в хранилища, логистику и переработку. Отсюда и более дорогие, но более качественные овощи.

"Сейчас мы видим уже не просто дешевый товар, а упакованный, хороший лук, половину которого не нужно выбрасывать", — сказал аналитик. Он посоветовал украинцам привыкать к качественным овощам и покупать их небольшими порциями не для хранения, а только для текущего потребления.

Когда цены снизятся

Член Экономического дискуссионного клуба экономист Олег Пендзин также видит в подорожании лука закономерность, но связывает это с тем, что заканчиваются запасы прошлогоднего урожая.

"А что странного? Доели собственный небольшой прошлогодний урожай, а импорт дорогой. Вот и есть рост цен. И так будет до прихода на рынок нового лука из открытого грунта урожая этого года. Тогда цены упадут" — прогнозирует эксперт.

Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий также ожидает сезонного понижения цен. "У нас есть сезонность, которая видна на примере 2024 года — к июлю цены должны упасть", — отметил аналитик.

Динамика цен на лук 2022-2025 годы

По его словам, "бывало и хуже" — подобная ситуация уже случалась в 2023 году, поэтому нынешнее подорожание не является критическим для рынка овощей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как майские заморозки и июньские ливни сделали овощи золотыми. Фермеры жалуются на природные катаклизмы этой весной.