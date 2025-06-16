Тріумф Чіполліно: чому цибуля стала "золотою" і коли чекати зниження цін в Україні

Подібна ситуація вже траплялася у 2023 році

Ціни на ріпчасту цибулю в українських магазинах досягли історичного максимуму — продукт подорожчав у травні на понад 50%. У деяких регіонах вартість цього овоча зросла майже вдвічі, встановивши новий рекорд подорожчання.

Таке різке зростання цін змушує багатьох задуматися про причини подорожчання і майбутні перспективи. Схоже, казковий Чіполліно, який боровся проти багачів, нині сам став дорогим задоволенням. "Телеграф" розбирався, чому цибуля стала "золотою" і коли очікувати зниження цін.

За даними Державної служби статистики, середня ціна за кілограм цибулі по Україні становить 30,15, що на 56,62% більше, ніж у квітні. У низці областей зростання вартості цибулі перевищило 50%, а в деяких регіонах сягнуло понад 80%

Де цибуля подорожчала найбільше?

Найвищі ціни на цибулю зафіксували у Сумській області — там вона подорожчала на 90,48% і коштує 29,20 грн за кілограм. У Полтавській області зростання склало 81,13% при ціні 28,22 грн/кг. Запорізька область показала стрибок на 80,6% до 33,97 грн/кг.

Найменше подорожчання спостерігається у Чернівецькій області — всього на 26,16%, де кілограм цибулі коштує 28,02 грн. У Херсонській області ціни зросли на 38,46% до 24,84 грн/кг.

Області, в яких найбільше зросли ціни на цибулю

Статистика зростання цін по областях

У супермаркетах ціни вищі за середні показники по країні. У мережі Megamarket звичайна цибуля коштує 42,90 гривні за кілограм. В Auchan молода цибуля продається за 34,90 гривні, а найдорожча синя цибуля — від 56,20 гривні в Auchan до 59,90 гривні в Metro.

Ціни в українських супермаркетах

На ринках ціни різняться залежно від регіону. У травні середня вартість звичайної цибулі становила 32,94 гривні за кілограм, молодої — 47,25 гривні, а синьої — 77,28 гривні за кілограм. Зустрічаються ціни і вищі за 50 грн за кілограм ріпчастої цибулі — у Луцьку, наприклад, просять 55 грн за кілограм, але додають, що овоч вирощений "на органіці".

Ціна на цибулю у Луцьку, оголошення з OLX

Ціни на ринку у червні 2025 року

Олександр Охріменко: Ціни стають справедливими

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко у коментарі "Телеграфу" пояснив, що зростання цін на овочі, зокрема на цибулю, є закономірним процесом.

"У нас тривалий час була проблема, коли овочі були дуже дешеві. Для виробників вирощувати важко, зберігати — теж. Щоб цибуля була хороша, її треба виростити, зібрати і ще потім зберегти. Тепер виробники отримали можливість підіймати ціни до справедливого рівня, щоб не працювати собі у збиток", — зазначив експерт.

За словами Охріменка, фермери почали інвестувати в інфраструктуру, зокрема у сховища, логістику та переробку. Звідси й дорожчі, але якісніші овочі.

"Зараз ми бачимо вже не просто дешевий товар, а запаковану, добру цибулю, половину якої не треба викидати", — сказав аналітик. Він порадив українцям звикати до якісних овочів та купувати їх невеликими порціями — не для зберігання, а лише для поточного споживання.

Коли ціни знизяться

Член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин також бачить у подорожчанні цибулі закономірність, але пов’язує це з тим, що закінчуються запаси торішнього урожаю.

"А що дивного? Доїли власний невеликий минулорічний врожай, а імпорт дорогий. Ось і маєте ріст цін. І так буде до приходу на ринок нової цибулі з відкритого ґрунту цьогорічного врожаю. Тоді ціни впадуть" — прогнозує експерт.

Керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій також очікує сезонного зниження цін. "Маємо сезонність, яку видно на прикладі 2024 року — до липня ціни мають впасти", — зазначив аналітик.

Динаміка цін на цибулю 2022-2025 роки

За його словами, "бувало і гірше" — подібна ситуація вже траплялася у 2023 році, тому нинішнє подорожчання не є критичним для ринку овочів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як травневі заморозки і червневі зливи зробили городину золотою. Фермери бідкаються на природні катаклізми цієї весни.