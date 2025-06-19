Звонить во время атак дронов нельзя? Сетью распространяются новые "предупреждения"

Будьте осторожны и предупредите близких

Сетью распространяется очередная ложная информация о "шахедах". Якобы дроны могут "улавливать" вызов телефона как сигнал к удару в это место.

Как отметил эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (известный как Сергей Флеш), эта информация очередной фейк и чушь. Он призвал не верить в то, что пишут неофициальные источники.

"Очередная глупость ползет по соцсетям и мессенджерам", — говорится в сообщении.

Сейчас в сети активно распространяется информация, что "шахеды" могут улавливать сигналы от мобильных телефонов. То есть они якобы "распознают" вызов со смартфона как сигнал к атаке этой локации. Но это не так.

"При атаке не пользуйтесь мобильным телефоном — функцией "вызов". "Шахед" может воспринять ваш вызов как сигнал и направить свой удар на сигнал вашего телефона", — говорится в фейковом сообщении.

Фейковое сообщение о "шахедах"

Заметим, что "шахеды" и любые другие дроны управляются операторами из отдаленных точек по специальной линии связи. На нее может оказывать влияние средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но не мобильный телефон.

Добавим, что уже не первый раз в сети появляются информация о мобильной связи во время атак и ударов "шахедами". Ведь сейчас у большинства "шахедов" установлены модемы, куда вставлены SIM-карты.

Напомним, что у военных есть, чем охотиться на "шахеды", но не в городах. На линии фронта подобный способ борьбы уже активно используется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина сбивает даже модернизированные "шахеды". Уже известно о новой уникальной разработке.