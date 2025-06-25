На Одесщине бьют тревогу: через несколько дней уникальное озеро станет мертвым

Катлабух может исчезнуть, оставив тысячи без воды и урожая

Озеро Катлабух в Измаильском районе Одесщины находится на грани полного высыхания. Водоем, который обеспечивает водой 15 тысяч жителей и орошает более 8 500 гектаров сельхозугодий, наполнен лишь на 57%.

По прогнозам специалистов, к 1 июля уровень воды может достичь критической отметки "мертвого объема". Делом обеспокоены и местные депутаты — в частности, "Телеграф" получил в свое распоряжение документ депутата Одесского областного совета Аллы Стояновой с просьбой срочно спасти озеро.

Что угрожает региону

Уровень воды в озере составляет всего 0,88 метра, что на 0,82 метра ниже нормы. Фактический объем воды – 74,8 миллиона кубометров при проектной норме свыше 131 миллиона кубометров. Каждые три дня уровень падает на 2 сантиметра, и причина этого в первую очередь высокая температура и отсутствие дождей.

Озеро Катлабух

Депутат Одесского областного совета Алла Стоянова предупреждает, что более 30 фермерских хозяйств оказались под угрозой закрытия. Частные колодцы уже начали пересыхать из-за снижения уровня грунтовых вод. Но последствия будут значительно хуже.

По словам Аллы Стояновой, потеря урожая может затронуть более 6 000 гектаров сельхозугодий. Убытки аграрных предприятий могут достичь сотен миллионов гривен. Орошение ранних культур, овощей и фруктов на площади 2000 гектаров уже под вопросом.

Важно, что в Измаильском районе зарегистрирован самый высокий показатель внутренне перемещенных лиц в области. Однако водный кризис может повлечь за собой новую волну эмиграции из региона. Кроме того, из-за нехватки воды ухудшится санитарно-эпидемическая ситуация.

Письмо Аллы Стояновой в Кабинет министров Украины

Почему озеро Катлабух такое важное

Озеро Катлабух очень важно для экологии региона, потому что поддерживает биоразнообразие региона и регулирует микроклимат. Обмеление приводит к цветению воды, гниению растительности и гибели рыбы. Популяции водоплавающих птиц теряют природную среду обитания.

Заиление озера Катлабух

Из-за обилия ила и гниющие растения насосные станции теряют функциональность. Кроме того, начался процесс засолки грунтов, что может привести к необратимым изменениям в экосистеме.

Причины кризиса

Озеро Катлабух высыхает

"Масштаб проблемы выходит за пределы локальной — она угрожает системной дестабилизацией социально-экономического развития региона, подрывает основы аграрного производства, создает угрозу экологической катастрофе и оказывает прямое влияние на продовольственную безопасность страны", — отмечает депутат в своем обращении.

Фрагмент письма Анны Стояновой в Кабмин

Как предлагают решить проблему

На проблему обратил внимание и Всеукраинский аграрный совет. Там говорят, что в бюджете на 2025 год предусмотрено 84 миллиона гривен на электроэнергию для насосов. На наполнение Катлабуха нужно всего 43,4 миллиона гривен. Впрочем, Кабинет Министров Украины, Министерство аграрной политики и Одесская ОГА до сих пор не приняли соответствующее решение.

Алла Стоянова потребовала выделить целевое финансирование до 1 августа. Требуется ремонт шлюзов-регуляторов "Желявский" и "Общественный" для эффективного использования воды. По ее мнению, Госводагентство должно привлечь резервные технические средства для мобильной подачи воды.

"Верю, что государство не оставит общины Южной Одесщины один на один с бедой. Уверена, что благодаря Вашему решению будет сохранена жизнь, здоровье, стабильность и будущее десятков тысяч людей", — заключает депутат.

Ранее Телеграф также писал, что уникальный житель украинских водоемов оказался на грани исчезновения. Это уникальное животное с особыми приспособлениями к водной среде нуждается в немедленной защите в Карпатах, на берегах рек Днепра и Дуная.