Россия пойдет под трибунал: Украина добилась исторического соглашения, в чем его главные плюсы

Специальный трибунал — первый международный судебный орган со Второй мировой войны, имеющий юрисдикцию расследовать и преследовать лиц, подозреваемых в совершении преступления агрессии, независимо от их положения

Украинский президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Страсбурге подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины. У него будет международная правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры.

Об этом сообщили на официальной странице Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Соглашение, в состав которого входит Устав Специального трибунала как неотъемлемое приложение, официально запускает новый, независимый международно-правовой механизм, направленный на привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства Российской Федерации за преступление агрессии, а именно за акт вторжения на территорию Украины еще в феврале 2014 года", — говорится в сообщении.

В МИД пояснили, что Специальный трибунал — первый международный судебный орган со Второй мировой войны, имеющий юрисдикцию расследовать и преследовать лиц, подозреваемых в совершении преступления агрессии, независимо от их положения.

Зеленский и Берсе подписали соглашение. Скриншот Telegram Андрея Ермака

Что известно о соглашении о новом Спецтребунале

Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая на своей странице в Facebook пояснила основные положения Устава Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Она назвала подписание документа — историческим достижением и не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права.

Ключевые положения:

Никаких иммунитетов для агрессоров. В Уставе нет упоминания о персональных иммунитетах. Даже действующие главы государства-агрессора не смогут уйти от ответственности.

В Уставе нет упоминания о персональных иммунитетах. Даже действующие главы государства-агрессора не смогут уйти от ответственности. Полностью международная юрисдикция. Суд будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Это независимый институт международного права, который будет говорить от имени мира на языке международного права.

Суд будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Это независимый институт международного права, который будет говорить от имени мира на языке международного права. Преступление агрессии – определено четко . Основу составляет статья 8bis Римского устава МУС, дополненная критериями агрессивной войны по резолюции 3314 Генассамблеи ООН.

. Основу составляет статья 8bis Римского устава МУС, дополненная критериями агрессивной войны по резолюции 3314 Генассамблеи ООН. Сотрудничество с МУС, а не конкуренция. Специальный трибунал не подрывает Международный уголовный суд, а наоборот, дополняет. Производства могут идти параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МУС, процесс в Трибунале приостанавливается.

Специальный трибунал не подрывает Международный уголовный суд, а наоборот, дополняет. Производства могут идти параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МУС, процесс в Трибунале приостанавливается. Полноценные заочные процессы. Отдельное достижение Украины – включение механизма in absentia. Это позволяет получать приговоры даже без присутствия обвиняемых. В частности, против политического и военного руководства России (а потенциально также Беларуси и КНДР).

Отдельное достижение Украины – включение механизма in absentia. Это позволяет получать приговоры даже без присутствия обвиняемых. В частности, против политического и военного руководства России (а потенциально также Беларуси и КНДР). Юридическая установка истины. Создание Спецтрибунала – это шанс на первое официальное международное признание преступления агрессии со стороны России еще с 2014 года. Его обвинительные акты станут юридической правдой о том, кто начал эту войну, когда и как. Как это сделал Нюрнберг.

Спецтрибунал предназначен для возможности судить лиц в России, которые ответственны за войну на территории Украины. При этом следует отметить, что для руководства РФ, а также ее союзников, нет персональных иммунитетов. Таким образом, даже если высшие фигуры покинут свои должности, от наказания они уйти не смогут.

Действовать Спецтрибунал будет в Гааге в сотрудничестве с Международным уголовным судом. Главной целью Спецтрибунала является обеспечение справедливости и демонстрация того, что за все преступления последуют наказания.

В свою очередь Украину документирует каждое преступление, которая против нее совершила Россия.

Ордер на арест Путина

До июня 2025 года Специального трибунала против агрессии России против Украины создано не было.

Однако 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Вместе с ним ордер на арест был выдан на имя "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой. Именно она была ответственна за депортацию детей с оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что российский президент вместе с "уполномоченной по правам ребенка" подозреваются в принудительной депортации украинских детей на территорию россии. Ранее мы уже писали, что детям врут о том, что они больше не нужны своим родителям. Специально для похищения украинских детей в россии переписали законодательство, упростив им выдачу паспортов, и создали так называемые летние лагеря с "патриотическим воспитанием".

Политолог Михаил Савва ранее говорил "Телеграфу", что в инициативе по созданию Спетрибунала говорится именно о преступлении агрессии — главном, из которого вытекают все другие военные нарушения. На скамье подсудимых окажутся высшие должностные лица Российской Федерации, а также представители других стран, таких как Беларусь или Северная Корея.

"Это принципиально важный трибунал, потому что Международный уголовный суд не имеет полномочий рассматривать преступление агрессии. А здесь ответственность понесут те, кто принимал решение, — в первую очередь президент, министр обороны и министр иностранных дел РФ", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что суд над президентом России Владимиром Путиным может стать беспрецедентным случаем в истории, ведь в отличие от предыдущих примеров Украина не планирует откладывать его до завершения войны. В то же время, рассмотрение дела может происходить заочно — без физического присутствия обвиняемых в зале суда.