Мэр Одессы покорил сердца украинцев новым образом. Причем здесь "Острые козырьки" (фото)

Украинцы не сдерживают эмоций и выразили кучу комплиментов

Мэр Одессы Геннадий Труханов неожиданно для всех продемонстрировал совершенно новый стиль. Образ мгновенно покорил сердца одесситов.

Свою фотографию он опубликовал на странице Телеграм. Образ Труханова быстро разлетелся местными пабликами.

Он писал пост о пребывании в должности городского головы. У дверей городского совета Труханов позировал в стильном темном костюме с картузом.

В местных телеграм-каналах прокомментировали, что Труханов на стиле.

Реакция одесситов

Образ оказался настолько удачным, что соцсети буквально разразились одобрительными комментариями. Комплименты сыпались один за другим.

"Модный!",

"Том Шелби",

"Бандито-Гангстерито".

Особенно одесситы комментировали его образ, который приравнивали к культовому сериалу "Острые козырьки".

"Стильно. Модно. Молодежно. Как только из Молдаванки" — отметила одна из пользовательниц, подчеркнув, что новый образ Труханова органично сочетает элегантность и одесский колорит.

Напомним, "Острые козырьки" — это культовый британский драматический сериал о криминалитете 1920-х годов в Бирмингеме. Главный герой Томас Шелби и его банда носили характерные козырьки со вшитыми лезвиями (отсюда название "peaky blinders" — "острые козырьки"). Сериал прославился стильными костюмами, харизматичными персонажами и атмосферой post-war Великобритании.

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