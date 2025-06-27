Никогда не покупайте этот картофель на рынке: как правильно выбрать овощ (фото)

На первый взгляд домашний рыночный картофель кажется натуральным, но именно там скрывается наибольший риск.

Покупать картофель на рынке в наше время не стоит, ведь он может быть зеленым. Ее все чаще продают прямо с грядки, не очищая от земли, поэтому покупатели не могут заметить характерную зеленую окраску.

"Телеграф" расскажет, почему не стоит покупать такой картофель. А также как проверять овощ.

К сожалению, большинство продавцов не предупреждают об этом или сами не знают, что продают такие овощи. Зеленый картофель часто продают вперемешку с нормальной, и покупатель узнает о проблеме уже дома, когда моет и чистит овощи.

Зеленый картофель может иметь большой показатель соланина. Соланин – это природное токсичное вещество, которое производится в клубнях картофеля под воздействием света или при неправильном хранении.

Соланин в картофеле

Где лучше покупать качественный картофель:

В фермерских магазинах или на фермерских онлайн-платформах продукция проходит проверку, а производители заинтересованы в качестве, потому что работают на репутацию.

продукция проходит проверку, а производители заинтересованы в качестве, потому что работают на репутацию. В супермаркетах с надежными поставщиками – обычно картофель чистый, и видно, зеленый.

– обычно картофель чистый, и видно, зеленый. Из-за знакомых фермеров – если вы уверены в методах выращивания и хранения.

– если вы уверены в методах выращивания и хранения. На специализированных аграрных ярмарках часто там овощи уже перебраны и мгновения, что позволяет сразу оценить состояние картофеля.

На что обращать внимание при выборе картофеля

• Кожа должна быть однородного светло-коричневого или желтоватого цвета ;

• Избегайте зеленых пятен, ростков и мягкого картофеля ;

• Лучше выбирать пошлину или хотя бы очищенный от земли картофель – это позволит увидеть его качество.

Если купили картошку и заметили зеленые участки — их нужно щедро вырезать или вообще выбросить такие клубни. Не стоит рисковать здоровьем.

Купить картошку — расскажем где

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