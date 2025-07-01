Раньше стояли насмерть, а сейчас... Военный назвал слабое место российских окупантов

Военный из "Кракена" рассказал, что изменилось в российской армии за год

Российская армия потеряла наиболее мотивированных солдат, которые готовы были сражаться до последнего. Сегодня на фронт идут люди, руководствующиеся исключительно финансовыми мотивами и собственным комфортом, а не идейными убеждениями.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал военный Константин Немичев. Вместе с товарищем Сергеем Величко (Чили), автором кричалки "Путин — ху*ло", он создал "Кракен" — подразделение, которое отличилось в боях за Харьков, Балаклею, Купянск, Часов Яр, Бахмут, Соледар и т.д.

Раньше стояли на смерть

Командир "Кракена" сравнил поведение русских солдат в разные периоды войны. По его словам, в 2023 году оккупанты были чрезвычайно выносливы даже в самых тяжелых условиях.

"Помню, как в Бахмуте, Соледаре, россияне в окружении сидели месяцами. Пили воду из луж, ели червей, но они не казались месяцами. Это были опытные люди. Кто-то "вагнеры", кто-то просто зеки, но они были идейны", — рассказал Немичев.

Совершенно иная ситуация сложилась во время харьковского наступления россиян в мае 2024 года. Пленные русские военные объясняли свою сдачу в плен гораздо проще.

"У тех, кто сдался во время харьковского наступления, спрашиваем: "Почему сдались?" И они рассказывают: "Нам провизию не привозят, как нам сидеть? Мы хотим есть. Вот и сдались в плен", — цитирует военный слова пленных.

Теперь воюют за 30 тысяч долларов

Константин Немичев

Сегодня русская армия привлекает на фронт людей совсем иного типа. Основной мотивацией для них становятся финансовые вознаграждения, а не патриотические чувства или идеологические убеждения.

"Сейчас общаемся с пленными, и они говорят: "А что, я работаю на заводе, мне нужны деньги. Дают 30 тысяч долларов за вход и зарплату нормальную. Конечно, я уйду», — рассказал Немичев.

Если раньше русские военные были готовы на любые жертвы ради собственных убеждений, то сейчас их побуждают только материальные стимулы.

"Но мотивация деньгами — это не та идейная мотивация, которая была раньше", — подытожил военный. Конечно, это дополнительное преимущество для Вооруженных Сил Украины в противостоянии с агрессором.

Ранее "Телеграф" также писал, что фронт не провален, у россиян самые плохие результаты за полтора месяца. Военный рассказал о наступлении РФ.