Недобитая ядерка и проклятый Трамп: почему Иран ищет мира, но заявляет о победе

Полное уничтожение иранской ядерной программы было невозможно

Американская разведка перехватила частные разговоры высокопоставленных иранских чиновников, обсуждавших, что удары США по ядерным объектам Ирана оказались менее разрушительными, чем ожидалось. Белый дом не отрицает, что такие разговоры происходили, но категорически не согласен с выводами иранцев.

Об этом пишет The Washington Post. В то же время, Тегеран поставил жесткие условия для возобновления переговоров с США после ударов по иранским ядерным объектам.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эту переписку "вырванной из контекста" и заявила, что ядерная программа Тегерана завершена. Впрочем, по данным источников издания, иранские чиновники в приватных разговорах отмечали, что атаки были менее масштабными, чем они ожидали.

Иран диктует условия для диалога

Постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саид Иравани заявил CBS News, что Тегеран не пойдет на переговоры с администрацией Трампа, пока Вашингтон "диктует" условия. По его словам, Иран готов к переговорам, но после ударов США отсутствуют соответствующие условия для нового раунда.

"Переговоры имеют свои принципы и предполагают взаимные уступки. Если они (США — Ред.) готовы к переговорам, то и мы будем готовы, но если они хотят диктовать нам условия, то никакие переговоры невозможны", — сказал дипломат.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США должны исключить какие-либо дальнейшие удары по стране, если хотят возобновить дипломатические переговоры, сообщает BBC. "Уровень обогащения можно обсуждать, возможности можно обсуждать, но говорить, что у вас не должно быть обогащения, и если вы не соглашаетесь, мы будем вас бомбить — это закон джунглей", — заявил он.

Иравани подчеркнул, что Иран является ответственным членом Договора о нераспространении ядерного оружия и имеет право обогащать уран в мирных целях. По его словам, это неотъемлемое право, и Иран никогда не перестанет обогащать уран.

К слову, ранее мы писали, что США предлагают Ирану миллиарды долларов в обмен на прекращение ядерной программы. В частности, Вашингтон планирует в рамках возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе Тегерана предложить ему ряд бонусов. Среди прочего, Соединенные Штаты готовы инвестировать немалые деньги в развитие иранской мирной ядерной энергетики. Кроме того, американцы могут пойти на ослабление санкций и разблокировать значительную часть замороженных активов страны.

Куда исчезли 400 кг обогащенного урана

После авиаударов из виду международных наблюдателей исчезли более 400 кг потенциально обогащенного урана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире Fox News: "У нас нет информации о его местонахождении. Наша задача — учесть каждый грамм урана".

По словам Гросси, удары США нанесли серьезный, но не полный ущерб иранским объектам. Иранские чиновники сообщили, что приняли "защитные меры", видимо, имея в виду перемещение материалов. Заместитель политического директора иранского телевидения Хасан Абедин сообщил, что Иран заранее переместил персонал из всех трех ядерных объектов.

Ядерный объект "Натанз". Фото: Википедия

Напомним, 18 июня, после удара Израиля, МАГАТЭ обнаружило загрязнение на ядерном объекте Ирана. Внутри защитного контура ядерного объекта в Натанге был зафиксирован уровень радиации, немного выше нормы. В то же время, никакой опасности для населения или окружающей среды МАГАТЭ не обнаружило.

Владимир Фесенко: "Иран выдает поражение за победу"

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" пояснил, что со стороны Ирана идет пропагандистская кампания для компенсации поражения в войне.

"Они выдают поражение за победу, а инструментом для демонстрации того, что они выиграли войну, должна быть воинственная агрессивная риторика, которая демонстрирует, что все хорошо, что все ядерные объекты уцелели", — пояснил эксперт.

Возможно ли полностью уничтожить ядерную программу

Фесенко опроверг заявления о возможности полного уничтожения иранской ядерной программы одним ударом. "Нужно понимать, и большинство специалистов считают, что полностью уничтожить вряд ли возможно ядерные объекты", — подчеркнул он.

Удары должны были сильно повредить ядерную программу Ирана и задержать ее развитие. Заявления, что ничего не произошло, не соответствуют действительности, говорит эксперт.

Ядерную программу полностью не уничтожили, но быстро восстановить ее Иран тоже не сможет. Ущерб страны составляет десятки, а может и сотни миллиардов долларов. На восстановление уйдет много времени.

Возможность повторных ударов

Фесенко считает, что удары США носили упреждающий характер. "То, что произошло, это была демонстрация того, что в случае возобновления ядерной программы Ирана будет новый удар", — отметил он.

Риск возобновления войны существует, хотя сейчас обе стороны не готовы к этому. Если Иран попытается возобновить ядерную программу или будет совершать провокации (например, убийства американских граждан или удары по Израилю), то это может стать причиной новых ударов.

Возможны ли мирные переговоры между США и Ираном

Что касается переговоров, Фесенко сказал: "Попытки уже сейчас есть. Другое дело, будет ли результат? Договориться о всеобъемлющем мире, который бы устраивал обе стороны, такое невозможно в принципе".

Максимум возможного – это прекращение огня. Переговоры могут происходить, но договориться о всех разногласиях вокруг ядерной программы вряд ли удастся.

"Любые серьезные уступки по ядерной программе, то есть отказ от обогащения урана, возвращение того обогащенного урана, который уже есть в Иране, это будет рассматриваться как капитуляция. На это Иран не пойдет", — подчеркнул эксперт.

Однако главная цель Ирана уже достигнута — сохранение режима власти, а не победа в войне.

Тарас Загородний: "Если что-то пойдет не так, снова будет бомбардировка"

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний в комментарии "Телеграфу" объяснил логику поведения Ирана после ударов.

"Понятно, что Иран будет говорить, что у них все хорошо и они готовы угрожать миру дальше. Потому что, если они признают, что что-то не так, это значит, что они угрожать не могут. Тогда переговоры пойдут совсем другим путем", — пояснил эксперт.

Загородний считает, что переговоры состоятся, другое дело — о чем будут говорить. Для США главная задача, чтобы не было ядерного оружия. Это означает, что оно должно быть уничтожено в присутствии специалистов из Израиля и Соединенных Штатов. "Но если что-то пойдет не так, будет снова бомбардировка", — говорит эксперт.

Относительно возможного перекрытия Ормузского пролива Загородний считает это нереалистичным. "Если они так сделают, они же себе в ногу попадут — за счет чего они будут жить? Тем более против этого категорически выступает Китай", — подчеркнул он.

Детали американских ударов

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанге и Исфахане. Трамп заявил, что атакованные объекты были "полностью уничтожены", а операция преследовала цель устранения ядерной угрозы со стороны Ирана. Позже ЦРУ выпустили отчет по ядерной программе Тегерана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за эти удары. Объекты в Фордо, Натанге и Исфахани были среди целей, которые ранее атаковал Израиль с начала ударов по Ирану 13 июня 2025 года.

26 июня, после активной 12-дневной войны Ирана с Израилем, в которую включались даже США, иранский лидер аятолла Али Хаменеи вышел в сеть с публичным заявлением по поводу ее завершения. Глава Ирана заявил о "победе" несмотря на потерю контроля над собственным небом, массированные прилеты и гибель целого ряда своих силовиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп не исключил, что Иран имеет дополнительные ядерные объекты. Вашингтон никогда не допустит того, чтобы Тегеран получил собственное ядерное оружие.