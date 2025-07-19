Вихідні принесуть українцям неприємний погодний сюрприз: яким областям "пощастить"

Синоптики дали невтішний прогноз на вихідні

Вихідні принесуть українцям справжні погодні випробування. Майже вся територія країни опиниться під впливом дощової стихії з грозами.

Про це свідчать дані метеорологічного сервісу Ventusky. Синоптики попереджають про можливий град у кількох областях.

У суботу, 19 липня, дощі та грози охоплять практично всю територію України. Найінтенсивніші опади очікуються у Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Погода 19 липня, Ventusky

Прогноз на 19 липня, Укргідрометцентр

Укргідрометцентр також підтверджує цю інформацію у своїх прогнозах. Особливо складна ситуація прогнозується в центральних та північних регіонах країни.

На Лівобережжі місцями можливий град та шквальний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду. Грозова активність буде найвищою у другій половині дня в Полтавській та Харківській областях.

Грози 19 липня, Ventusky

У неділю, 20 липня, зона інтенсивних опадів зміститься на схід та південний схід. Західна частина України отримає полегшення, тоді як дощі з грозами збережуться на Лівобережжі та в Запорізькій області.

Погода 20 липня, Ventusky

Прогноз на 20 липня, Гідрометцентр

Гроози 20 липня, Ventusky

Якою буде температура на вихідних

Разом з опадами на західні та північні області прийде справжня прохолода. У суботу температура в Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій областях та частині Київщини становитиме лише +14…+17°C.У решті західних та північних областей буде теж комфортно — від +19 до +22°C.

Натомість південь та схід країни залишаться під впливом спекотного повітря. У Донецькій та південній частині Луганської області температура сягне +35…+36°C, на Харківщині — близько +29°C.

Раніше "Телеграф" писав, що спека відступає. Ми розповідали, коли погода порадує українців прохолодою.