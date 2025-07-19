Вихідні принесуть українцям неприємний погодний сюрприз: яким областям "пощастить"
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Синоптики дали невтішний прогноз на вихідні
Вихідні принесуть українцям справжні погодні випробування. Майже вся територія країни опиниться під впливом дощової стихії з грозами.
Про це свідчать дані метеорологічного сервісу Ventusky. Синоптики попереджають про можливий град у кількох областях.
У суботу, 19 липня, дощі та грози охоплять практично всю територію України. Найінтенсивніші опади очікуються у Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернігівській областях.
Укргідрометцентр також підтверджує цю інформацію у своїх прогнозах. Особливо складна ситуація прогнозується в центральних та північних регіонах країни.
На Лівобережжі місцями можливий град та шквальний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду. Грозова активність буде найвищою у другій половині дня в Полтавській та Харківській областях.
У неділю, 20 липня, зона інтенсивних опадів зміститься на схід та південний схід. Західна частина України отримає полегшення, тоді як дощі з грозами збережуться на Лівобережжі та в Запорізькій області.
Якою буде температура на вихідних
Разом з опадами на західні та північні області прийде справжня прохолода. У суботу температура в Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій областях та частині Київщини становитиме лише +14…+17°C.У решті західних та північних областей буде теж комфортно — від +19 до +22°C.
Натомість південь та схід країни залишаться під впливом спекотного повітря. У Донецькій та південній частині Луганської області температура сягне +35…+36°C, на Харківщині — близько +29°C.
Раніше "Телеграф" писав, що спека відступає. Ми розповідали, коли погода порадує українців прохолодою.