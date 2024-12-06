Был связан с Януковичем, имел штраф и не только: что известно о новом нардепе Лукашука

Стало известно вместо кого будет работать и в какую партию пришел

В пятницу, 6 декабря, стало известно, в Верховной Раде появились два новых народных депутата. Речь идет о Богдане Лукашука, а также Тамиле Ташевой.

Сейчас в парламенте 401 народный депутат. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Телеграм.

Железняк сообщил, что Тамила Ташева и Богдан Лукашук приняли присягу. Они официально вошли в состав Верховной Рады Украины. Сейчас в парламенте 401 народный депутат, хотя при полном созыве должно быть 450.

Богдан Лукашук стал нардепом от ВО "Батькивщина". Там он заменил Алену Шкрум. Она днями ранее сложила мандат.

Богдан Лукашук — что известно

Богдан Лукашук в 2014-2015 гг. з анимал должность заместителя председателя Хмельницкой районной государственной администрации в Хмельницкой области. В 2015 г. начал работать заместителем директора по вопросам охраны труда ПКП "Явир-Инвест", принадлежащего его семье. Владелец компаний ООО "Газ-Лайн", ООО "Газ-Лайн1", ООО "Буг-Терра ", а также совладелец ряда обслуживающих компаний жилищно-строительных кооперативов в Хмельницком.

В 2015 г. начал работать заместителем директора по вопросам охраны труда ПКП "Явир-Инвест", принадлежащего его семье. ", а также совладелец ряда обслуживающих компаний жилищно-строительных кооперативов в Хмельницком. В 2012-2014 годах был помощником на платной основе нардепа от Партии регионов (деятельность "Партии регионов" в Украине запрещена с 21 февраля 2023 г. — ИФ-У) в Верховной Раде 7 созыва Антона Яценко. В Верховной Раде 4, 5, 6 и 7-го созывов был помощником на общественных началах своего отца — нардепа Олега Лукашука (фракция блока Юлии Тимошенко, "Батькивщина").

(деятельность "Партии регионов" в Украине запрещена с 21 февраля 2023 г. — ИФ-У) в Верховной Раде 7 созыва Антона Яценко. В Верховной Раде 4, 5, 6 и 7-го созывов (фракция блока Юлии Тимошенко, "Батькивщина"). В 2023 г. суд оштрафовал Лукашука за нарушение антикоррупционного законодательства. Имея конфликт интересов, на сессии Хмельницкого городского совета Лукашук проголосовал за возобновление договора аренды земли предприятию его матери.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. А также рассказывали, что о нем известно. Чем он занимался до того, как стал командующим – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.