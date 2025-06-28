120 млн "чаевых": дело вицепремьера Чернышева высмеяли замечательным мемом

Пока суд выставляет суммы с шестью нулями, общество реагирует с иронией

Соцсети разразились волной сарказма после того, как Высший антикоррупционный суд избрал для министра национального единства Алексея Чернышева меру пресечения в виде залога в размере более 120 миллионов гривен. Эта новость быстро обросла обсуждениями, а главным героем интернет-юмора стал… сам объем суммы.

Такой пост опубликовали в Telegram-канале. Ярче всего реакцию пользователей воплотила свежая карикатура-мем, где должностное лицо небрежно бросает денежный чек со словами: "Это — залог… А это — вам как чаевые".

В сети создали мем о деле Чернышева

Автор сатирического изображения подчеркнул абсурдность ситуации, когда фигурант коррупционного дела якобы владеет такими колоссальными суммами, что немалый залог может воспринимать как обычный платеж или даже мелочь.

Что произошло

27 июня ВАКС постановил назначить Чернышев залог в размере 120 млн 2 тыс. 668 гривен. Суд также наложил ряд обязательств: не покидать место жительства без разрешения следствия, не общаться со свидетелями и другими фигурантами дела, и, что самое важное, не выезжать за пределы Украины.

Судья отклонил ходатайство стороны защиты о проведении заседания в закрытом режиме, поэтому слушание было открытым. Прокуроры со своей стороны настаивали не только на рекордном залоге, но и на отстранении Чернышева от занимаемой должности.

Ранее "Телеграф" писал, что общественность возмущена как огромной суммой залога за министра Чернышева, так и самой возможностью для чиновников избежать ответственности, просто заплатив деньги, несмотря на серьезные обвинения. В материале мы собрали самые яркие комментарии.