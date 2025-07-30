Трамп решил судьбу украинцев в США: грозит ли им депортация в Сальвадор или тюрьма?

Трамп наконец-то ответил на важный вопрос

Дональд Трамп заявил, что убежавшие от войны украинцы могут остаться в США до ее завершения. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста.

"Я думаю, что да. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними", — ответил Трамп журналисту Deutsche Welle.

Почему это важно

В украинской общине США царила тревога, ведь в январе новая администрация Трампа заморозила главную программу, из-за которой беженцы из Украины попадали в Америку. Тысячи семей не знали, что с ними будет дальше.

Сейчас в США живет около 350 тысяч украинцев, приехавших после начала полномасштабной войны. Большинство из них – обычные люди: учителя, врачи, программисты, студенты. Они оставили все дома и начали жизнь с нуля в чужой стране.

Депортации украинцев не было

После прихода к власти Трамп подписал указ о депортации граждан четырех стран. Сначала в украинской общине паниковали — не коснется ли это их. Но оказалось, что указ касается только граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы.

В марте появилась другая новость — якобы Трамп планирует депортировать 240 тысяч украинцев со статусами TPS и U4U. Это вызвало настоящую панику в украинской общине США. Люди не знали, что делать и нужно ли бежать из страны. Но впоследствии в Белом доме опровергли эту информацию, назвав ее фейком.

Добавляло тревоги и то, что украинцев (как и венесуэльцев) может ожидать депортация в третьи страны. В марте Трамп уже начал отправлять преступников в Сальвадор — в "мегатюрьму" CECOT, которую журналисты называют "тропическим ГУЛАГом".

В апреле несколько украинцев все же получили письма о том, что должны покинуть страну через 7 дней. Это снова испугало всю украинскую общину. Но американское Министерство внутренней безопасности сразу объяснило, что это была ошибка в системе.

Посольство Украины в США подтверждает, что в 2025 году ни одного украинца не депортировали. Сейчас в центрах для депортации сидят 24 украинца, которых должны отправить домой. Но их не депортируют — между Украиной и США нет авиарейсов из-за войны.

Две основные программы для украинских беженцев

В США действовали две основные программы для украинских беженцев:

U4U ("Единство ради Украины") – позволяла приезжать на 2 года, если есть американец, готовый стать спонсором. Через эту программу въехали более 230 тысяч украинцев. В январе ее заморозили.

TPS (временная защита) – для тех, кто успел попасть в США до августа 2023 года. Эту программу продлили до октября 2026 года. Ею пользуются около 104 тысяч украинцев.

Программу U4U остановили в январе

28 января американская иммиграционная служба приостановила программу United for Ukraine (U4U). Она дала украинцам возможность легально жить и работать в США два года.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, по программе U4U в страну приехали более 230 тысяч украинцев. Еще около 25 000 украинцев попали в США в начале войны в 2022 году через границу с Мексикой.

К слову, ранее мы сообщали, что главный евроинтегратор Украины Ольга Стефанишина станет послом в США. Она сменит на этом посту Оксану Маркарову.

Программу остановили после указа Трампа от 20 января о "Защите наших границ". В Белом доме говорили, что это сделали из соображений безопасности и чтобы найти возможное мошенничество при оформлении документов.

TPS продлили до 2026 года

Параллельно с U4U действует программа Temporary Protected Status (TPS) – она для украинцев, успевших попасть в США до августа 2023 года. В январе американское Министерство внутренней безопасности продлило TPS для украинцев на 18 месяцев — до октября 2026 года. По правительственным данным, по программе TPS в США проживает 103 700 украинцев.

Украинцы в "подвешенном состоянии"

По словам действующего посла Украины в США Оксаны Маркаровой, программа U4U продолжает работать для 230 тысяч украинцев, которые ею успели воспользоваться. Но 14 февраля американская иммиграционная служба остановила рассмотрение всех заявок от въехавших по программам гуманитарного пароля людей.

Это означало, что украинцы не могли получить новые разрешения на работу, продлить статус или подать заявки на постоянное проживание. Тысячи украинских семей оказались в правовой неопределенности, не зная, смогут ли остаться в стране.

Митинг в Вашингтоне в поддержку Украины

Украинская община не молчала. Совет украинских христианских церквей штата Вашингтон обратился к Трампу с просьбой не останавливать программы для беженцев из Украины. Сенатор-демократ Дик Дурбин предложил отдельный законопроект для защиты украинцев U4U от депортации.

28 мая окружной суд США обязал власти возобновить рассмотрение заявок. А 9 июня иммиграционная служба официально сообщила, что снова рассматривает документы украинцев из программы U4U. В то же время программа TPS для украинцев продлена до октября 2026 года, впрочем, дедлайн для перерегистрации прошел 18 марта.

Трамп предлагает $1000 за возвращение домой

В то же время в мае появлялась информация о том, что администрация Трампа заплатит по 1000 долларов украинцам, которые согласятся вернуться в Украину, несмотря на войну. Предложение якобы касается более 200 тысяч украинцев, получивших временную защиту в США.

Эта инициатива является частью программы "добровольной депортации", на которую США могут потратить до 250 миллионов долларов. Программа предусматривает выплаты не только украинцам, но и гаитянам и гражданам других стран, где продолжаются вооруженные конфликты.

Критики называют такой подход негуманным, поскольку он побуждает людей возвращаться в страны, где их жизни угрожает опасность. В то же время, Государственный департамент США рекомендует воздерживаться от любых поездок в Украину "из-за значительных рисков безопасности".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинские беженцы выезжают из Польши. Мы рассказывали, почему и куда они переезжают.