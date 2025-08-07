Наскільки добре продається житло в новобудовах у 2025: у яких містах покупців найбільше

Реальна кількість угод на ринку первинного житла істотно нижча за потенціал

В Україні попит на первинному ринку житла став нижчим у два рази, ніж пропозиція. Квартири стає більше, але купувати їх поспішають небагато людей.

Про це розповідає "Телеграф", посилаючись на пресреліз будівельної компанії Kovcheg Developer.

Що відбувається на ринку нерухомості в Україні

За підсумками першого півріччя 2025 року попит на первинне житло в Україні на 50-60% нижчий за пропозицію. Така ситуація виникає на тлі зростання обсягів будівництва — порівняно з аналогічним періодом 2024 року, цей показник у середньому зріс на 30%. Проте попри активність девелоперів, реальна кількість угод на ринку первинного житла суттєво нижча від потенціалу.

Чому українці не купують житло

Співзасновник компанії Kovcheg Developer Віктор Козачок вважає, що головним фактором стримування залишається невизначеність, викликана війною.

"Йдеться про особисту безпеку проживання в тому чи іншому місті, ризики ворожих атак, загальну нестабільність", — Козачок.

На це накладається рівень інфляції, валютні коливання та недостатній рівень доходів громадян — усе це ускладнює ухвалення рішень щодо придбання житла.

"Розуміємо, що війна триває, ворог завдає значної шкоди країні. В таких умовах розвиток будівельної сфери стає одним із факторів не лише "виживання", а й розвитку економіки. Це надскладне завдання для будівельників, однак попри обставини галузь розвивається, на ринку з’являються нові принципово якісні проєкти", — зазначив девелопер.

Де найчастіше купують нове житло

За даними Козачка, попит на первинне житло розподілено нерівномірно. Найбільша частка близько 40% посідає західні області:

Львівську,

Івано-Франківську,

Чернівецьку

та Закарпатську.

Ще понад 25% сконцентровано у Києві та столичному передмісті.

Орієнтовно 15% покупців обирають Одесу та її околиці.

На решту регіонів припадає лише близько 20% попиту.

Основні фактори, що впливають на рішення покупців придбати житло у новобудові

Безпека регіону та житлового комплексу. Люди активно цікавляться рівнем захисту від ракетних обстрілів, наявністю бомбосховищ чи індивідуальних приміщень безпеки у житлових комплексах.

Темпи та якість будівництва. Для покупців важливі дотримання графіків, своєчасність введення в експлуатацію та прозорість усіх етапів будівництва.

Технічні характеристики та інфраструктура ЖК. Враховуються: енергоефективність, транспортна доступність, наявність ремонту, продумана соціально-побутова інфраструктура тощо

Ціни та механізми придбання. Зростання цін на будматеріали (в середньому на 10–12% з початку року) та коливання на валютному ринку формують цінову політику девелоперів. Водночас попит значною мірою залежить від можливостей купівлі на виплат або в іпотеку.

"За нашою оцінкою, наразі в Україні ціни на якісні об’єкти комфорт та бізнесу-класу в стадії зведення варіюються від $1200 до $2500 за м². Звісно для оцінки "адекватності" цін варто врахувати, як економічні чинники (наприклад, вартість будівельно-монтажних робіт), місто, в якому зводиться житло, так і ситуацію на валютному ринку", — розповів девелопер.

Інвестиційний потенціал. Первинне житло дедалі частіше розглядається як джерело пасивного прибутку. Громадян все більше цікавить можливість отримання пасивного прибутку в об’єктах формату дохідних будинків та "курортних" апарт-готелів.

Kovcheg Developer — будівельна компанія, заснована у 2018 році. Компанія спеціалізується на будівництві сучасних житлових та апарт-комплексів бізнес-класу.

На даний час у портфелі компанії 4 реалізованих проєктів житлового та комерційного будівництва в Івано-Франківській області: ЖБ Kovcheg Residence, комплекс таунхаусів Noble House, ЖК "Галицькій двір", ЖК "Сонячна долина".

Наразі ведеться активне будівництво кількох об’єктів різних форматів: ЖК Logos Home Apartment (м. Яремче), інвестиційний проєкт Kardamon Resort & SPA (Буковель), ЖК Grono Family Resedence (с. Поляниця), ЖК "Паркова долина" (м. Долина), котеджне містечко Kovheg Residence (с. Поляниця) тощо.

У 2024 році Kovcheg Developer розпочав будівництво дуплексів Bright House у с. Жаб’я Воля (Гродзиський повіт, Мазовецьке воєводство, Польща).

До 2028 року у планах компанії старт будівництва близько 10 житлових проєктів та об’єктів комерційної нерухомості форматів багатофункціональних ЖК, апарт-готелів (дохідна нерухомість), котеджних містечок, торгово-розважальних центрів тощо загальною площею понад 80 тис. м2.

Сайт компанії.

Сторінка в facebok.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині здають житло для "суворого" відпочинку.