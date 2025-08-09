Украину накроют "тропические" ливни. Когда ждать дождей на фоне жары

Местами осадки не принесут свежести

Дожди накроют Украину в начале следующей недели. В понедельник, 11 августа будет дождливо почти по всей стране, а температура воздуха будет достаточно высокой.

По прогнозам метеосайта ventusky.com, дожди с грозами начнутся еще с ночи. Осадки ожидаются в Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой областях.

Карта осадков 3:00 11 августа

Карта осадков 6:00 11 августа

Уже в девять утра грозовые тучи сместятся в сторону юга и юго-востока. В 15:00 пройдет дождь на востоке и юго-востоке. Дожди должны прекратиться в девять часов вечера.

Карта осадков 9:00 11 августа

Карта осадков 15:00 11 августа

Прогноз погоды на 11 августа от Укргидрометцентра

Украинские синоптики также прогнозируют дождливый день в понедельник. Без осадков будет только на Волыни, во Львовской области, на Закарпатье, в Житомирской области и в Крыму. На остальной территории страны — дожди.

Прогноз на 11 августа от украинских синоптиков

Интересно, что осадки не везде освежат атмосферу. Температура воздуха 11 августа местами будет доходить до +33 градусов (на юге). На остальной территории страны воздух прогреется до 23-29 градусов выше нуля.

