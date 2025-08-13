За один год развелся, женился и снова стал отцом: что известно о личной жизни экс-мэра Харькова Добкина

Политик является отцом четверых детей

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин, который называл майдановцев "веселыми клоунами", уже 18 лет состоит в браке со второй женой Алиной. Женщина, подарившая ему двоих дочерей, ведет закрытый образ жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга Михаила Добкина и что о ней известно. Мы узнали некоторые детали.

Что известно о личной жизни Михаила Добкина

Экс-нардеп Михаил Добкин до встречи с Алиной был женат на Людмиле Молотокас. Со своей первой супругой украинского политика судьба свела во время его армейской службы. В сети пишут, что Людмила была дочерью влиятельного политработника ПВО и воспитывала ребенка от предыдущих отношений.

Людмила Добкина с дочерью Аллой

В браке у пары родились двое детей — Алла (1993 г.р.) и Николай (2000 г.р.). В СМИ пишут, что Людмила обладала сильным характером, поэтому активно участвовала в управлении семейным бизнесом. Но в 2007 году супруги развелись.

Первая жена Добкина с сыном и дочерью

Как выглядит жена Михаила Добкина и чем занимается

Сразу после развода экс-мэр Харькова женился на своей избраннице Алине Боженко, и в 2007 году она родила ему дочь Еву. Хотя ходят слухи, что девочка появилась на свет еще до оформления их брака. Вторая дочь, которую пара назвала Полина, родилась в 2010 году.

Как выглядит жена Михаила Добкина - Алина Добкина

Известно, что Алина на девять лет младше супруга и 18 лет предпочитает жить в его тени. Женщина редко появлялась с Добкиным на публичных мероприятиях.

Алина младше Добкина на 9 лет

В сети есть информация, что в 2010 году Алина Добкина заработала более 5 млн гривен, ее чистая зарплата составляла 54,2 тыс. гривен, а дивиденды и проценты — 4 992 012 гривен. На ней числилась квартира, автомобили Mercedes GL 550 2009 года выпуска и Volkswagen Multivan 2009 года выпуска, а также катер Tracker Tundra 21.

Алина родила экс-мэру Харькова двоих дочерей

Согласно информации за 2011 год, жена Добкина получила в собственность 25% акций харьковского телеканала "7 канал", а контрольный пакет в размере 50% на тот момент принадлежал Геннадию Кернесу.

Где сейчас находится Алина и чем занимается, остается загадкой. Учитывая, что на публике женщина появлялась редко, в сети можно найти лишь единичные ее фотографии.

Михаил Добкин вместе с женой Алиной

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена предателя Мураева. Она младше его на 17 лет и была звездой российского кино.