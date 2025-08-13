За один рік розлучився, одружився і знову став батьком: що відомо про особисте життя ексмера Харкова Добкіна

Політик є батьком чотирьох дітей

Колишній мер Харкова Михайло Добкін, який називав майданівців "веселими клоунами", вже 18 років перебуває у шлюбі з другою дружиною Аліною. Жінка, яка подарувала йому двох дочок, веде закритий спосіб життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Михайла Добкіна і що про неї відомо. Ми дізналися деякі деталі.

Що відомо про особисте життя Михайла Добкіна

Екснардеп Михайло Добкін до зустрічі з Аліною був одружений із Людмилою Молотокас. Зі своєю першою дружиною українського політика доля звела під час його армійської служби. У мережі пишуть, що Людмила була дочкою впливового політпрацівника ППО та виховувала дитину від попередніх стосунків.

Людмила Добкіна з дочкою Аллою

У шлюбі у пари народилися двоє дітей — Алла (1993 р.н.) та Микола (2000 р.н.). У ЗМІ пишуть, що Людмила мала сильний характер, тому брала активну участь в управлінні сімейним бізнесом. Але у 2007 році подружжя розлучилося.

Перша дружина Добкіна із сином та донькою

Який виглядає дружина Михайла Добкіна і чим займається

Одразу після розлучення ексмер Харкова одружився зі своєю обраницею Аліною Боженко, і у 2007 році вона народила йому дочку Єву. Хоча ходять чутки, що дівчинка з’явилася на світ ще до оформлення їхнього шлюбу. Другу доньку, яку пара назвала Поліна, народилася у 2010 році.

Як виглядає дружина Михайла Добкіна — Аліна Добкіна

Відомо, що Аліна на дев’ять років молодша за чоловіка і 18 років вже живе в його тіні. Жінка рідко з’являлася із Добкіним на публічних заходах.

Аліна молодша за Добкіна на 9 років

У мережі є інформація, що у 2010 році Аліна Добкіна заробила понад 5 млн гривень, її чиста зарплата становила 54,2 тис. гривень, а дивіденди та відсотки – 4 992 012 гривень. На ній була квартира, автомобілі Mercedes GL 550 2009 року випуску і Volkswagen Multivan 2009 року випуску, а також катер Tracker Tundra 21.

Аліна народила ексмеру Харкова двох доньок

Згідно з інформацією за 2011 рік, дружина Добкіна отримала у власність 25% акцій харківського телеканалу "7 канал", а контрольний пакет у розмірі 50% на той час належав Геннадію Кернесу.

Де зараз знаходиться Аліна і чим займається, залишається загадкою. Враховуючи, що на публіці жінка з’являлася рідко, в мережі можна знайти лише її поодинокі фотографії.

Михайло Добкін разом із дружиною Аліною

