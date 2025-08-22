Закроют небо и не только? СМИ узнали, какие гарантии безопасности могут предложить США

Без условий не обошлось

Ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине могут взять на себя США. Речь идет о возможной отправке пилотов для воздушных миссий.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что в США готовы взять на себя определенные обязательства, но при достижении мирного соглашения с Россией.

Собеседник издания говорит, что речь идет о потенциальном выполнении американскими пилотами воздушных миссий. О прямом участии в войне или пребывании на фронте никто не говорит.

Похожее мнение высказывал и Reuters, ведь источники сообщали, что на переговорах о гарантиях безопасности именно Штаты согласились закрыть небо над Украиной. Однако это лишь предположения, которые вероятнее передадут на рассмотрение советникам по национальной безопасности другие страны "Коалиции желающих".

"Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для соответствующего рассмотрения в рамках дипломатических усилий", – говорится в заявлении американских военных, цитируемом СМИ.

При этом президент США Дональд Трамп не исключил такой возможности полностью. Как говорят собеседники СМИ, он готов говорить об участии Штатов в качестве источников поставок дополнительных систем ПВО, а также закрытии неба над территорией Украины с помощью американских истребителей, введя бесполетную зону.

Кроме того, собеседники сказали, что на переговорах обсуждали и отправку европейских войск в Украину под американским командованием.

Напомним, в Белом доме 18 августа состоялась встреча "Коалиции желающих". В ней приняли участие Украина, США, Франция, Финляндия, Германия, Британия, Италия, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Главной темой обсуждения были гарантии безопасности Украины. Тогда был рассмотрен вариант, подобный статье 5 НАТО, но за пределами Альянса.

