Не НАТО, но близко: в Берлине объяснили, как видят гарантии безопасности для Украины

Украина должна получить гарантии безопасности, которые будут равноценны членству в Североатлантическом Альянсе (НАТО) или хотя бы максимально приближены к нему. Пока не будет реальных гарантий безопасности — не стоит говорить о переговорах и уступках.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Deutsche Welle. Вадефуль подчеркнул, что нельзя требовать от Украины думать о территориальных уступках, пока у нее нет реальных гарантий безопасности от большого количества государств.

По мнению немецкого министра, это могло бы вынудить российского правителя Владимира Путина искать мира и соблюдать его в будущем. Поскольку нарушение гарантий безопасности будет равноценно нападению на Украину.

Сейчас около 30 государств, в том числе и Япония, согласились поддержать Украину и обеспечить ее безопасность. Однако, по мнению Вадефуля, количество гарантов нужно расширить — например, привлечь США к более весомому участию. Также мирное соглашение с Россией не должно повредить Украине.

Вадефуль добавил, что у Путина все еще есть шанс прекратить агрессию против Украины и сесть за стол переговоров. Если он не сделает этого, Путину придется столкнуться с "объединенной решительностью" стран Запада и дальше поддерживать Украину.

Напомним, в Белом доме 18 августа состоялась встреча "Коалиции желающих". В нем приняли участие Украина, США, Франция, Финляндия, Германия, Британия, Италия, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Главной темой обсуждения были гарантии безопасности Украины. Тогда был рассмотрен вариант, подобный статье 5 НАТО, но за пределами Альянса.

Ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине могут взять на себя США. Речь идет о возможной отправке пилотов для воздушных миссий. Также страны обсуждают отправку европейских войск в Украину под американским командованием.