Украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал Геннадий Друзенко объяснил проблемы с мобилизацией

Вопросы мобилизации раскололи украинское общество. Фронтовики требуют жестких средств пополнения войск. В частности, оправдывают явно незаконную "бусификацию" и призывают стрелять в тех, кто препятствует работе ТЦК и СП. Главный аргумент: если украинцы провалят мобилизацию в собственное войско – они будут служить во вражеском. И они правы. Ибо партнёры могут нам помочь оружием, технологиями и деньгами. Но очевидно, что ни один экспедиционный корпус наших союзников не высадится на украинскую землю. А без достаточного количества мотивированных людей в камуфляже ни оружие, ни финансы, ни технологии не могут выиграть войну. Доказано в Афганистане.

Впрочем, права и "партия уклонистов". Оппоненты мобилизации, как правило, отмечают ее социальную несправедливость. Ибо служба в армии до сих пор по факту остается обязанностью честных и бедных. Первым приказывает идти служить совесть, вторым – нехватка средств, чтобы откупиться. Но первых становится все меньше, а вторые все агрессивнее противятся исполнению своей конституционной обязанности: мол, пусть сначала идут служить депутаты, министры, чиновники и их дети, полицейские, НАБУ, ГБР, а потом пойду я.

И эта вопиющая социальная несправедливость и вездесущая коррупция не дают Украине уподобиться Израилю, где "не может быть ситуации, когда дети высокопоставленных должностных лиц, министров или дипломатов не служат в армии" и поэтому в Израиле "людей, которые пытаются "откосить" от армии практически нет".

Эти две прослойки украинского общества вряд ли когда-нибудь найдут общий язык. И это обязанность государства обеспечить пополнение войска, но не путем произвола, закручивания гаек и репрессий, а возродив/создав мотивацию служить. Здесь должно быть и патриотическое воспитание, и должное денежное поощрение, и престиж военной службы, и карьерные перспективы после нее, и беспощадная борьба с атавизмами советщины в украинском войске, и нулевая толерантность к коррупции в армии, и действенные социальные льготы и гарантии.

Но на самом деле проблема еще более глубокая. Эдвард Люттвак, советник по безопасности в администрации президента США Рональда Рейгана, пишет в своем opus magnum "Стратегия: логика войны и мира" о том, что мы живем во время "постгероических войн". И если во время Первой или Второй мировой для стран Запада не было проблемой мобилизовать миллионные армии и терять на фронте сотни тысяч солдат (иногда на протяжении одной битвы), то со времен Вьетнамской войны это стало политической проблемой и большим вызовом.

Само наступление на Западе "постгероической эры" заставило США поспешно ретироваться из Сомали после потери только 18-ти коммандос в октябре 1993 года или не менее торопливо (и позорно) накивать пятками из Афганистана в августе 2021 года. В последние 50 лет великие войны для Запада стали политически неприемлемыми. И именно поэтому Трамп когда надо и не надо повторяет, что наша драка с россией "не его война".

Как пишет Люттвак, "пока социальные институты, политические лидеры и общественность все еще готовы мириться с потерями в ходе войны, они ввязываются в нее по наиболее банальным причинам. Если же они больше не готовы к этому, тогда будет приведено сколь угодно всевозможных доводов на объяснение того, почему предстоящая битва, когда бы она ни случилась, не стоит таких жертв".

Поэтому по "парадоксальной логике войны" (тоже выражение Люттвака) наше движение на Запад и интеграция в "европейское и евроантлантическое сообщества" — это путь к поражению. Потому что они давно живут в постгероическую эру. Западная цивилизация, в которой не свобода, не достоинство, не государственность, а собственная жизнь каждого конкретного индивида является величайшей ценностью – и есть "постгероическая эпоха" во всей своей привлекательности и беззащитности перед варварами с востока.

НАТО образовалось и выросло под американским ядерным зонтиком. И именно готовностью или неготовностью использовать ядерное оружие против агрессора определяется действенность или недейственность ст. 5 Устава Североатлантического альянса. Воевать так, как воюем мы или россияне, не будут ни американцы, ни французы, ни британцы, ни канадцы. Молчу уже о немцах, итальянцах, греках, бельгийцах или испанцах. Ибо в постгероическую эру это политически неприемлемая цена для постмодерновых наций. Даже если россия атакует Европу, чехословацкий сценарий 1938 года (во избежание польского 1939), по-моему, вероятнее любого другого.

И потому движение в ЕС демобилизует Украину. Инструмент, который стал невероятным успехом мирного времени (и дал Европе беспрецедентные 70 лет мира) оказался продуктивным, когда война стучится в европейские двери. Не зря "принципиальная" Европа и "циничный" Израиль так принципиально разошлись по вопросу Палестины. Ибо Израиль знает, что победу определяет готовность убивать и умирать, а не взращивание жизни отдельного индивида как высшей ценности.

Турция, Израиль, Южная Корея гораздо лучше готовы к войне, чем избалованная благами длительного мира атомизированная и космополитическая Европа. Я понимаю, что это звучит как ересь. Но то, что вчера казалось очевидным ответом и путём, сегодня стало вызовом и проблемой.

Мы, украинцы, одной рукой еще в 2014-м приоткрыли дверь в европейский постгероический мир и даже одной ногой вошли в него. Именно поэтому у нас такая вопиющая проблема с мобилизацией. Но в последнее десятилетие мир радикально изменился. И в Европе нет ответа, что делать, если на тебя напал восточный варвар, а Америка не готова тебя защитить.

"Мерседес" S-class – прекрасный автомобиль для мирного времени. Но на войне намного полезнее некомфортный бронированный "Козак" или "Новатор".

Источник: пост Друзенко в Facebook.