Работайте за пайку? Взяточники из госшахты кинули заключенных на миллионы как во времена ГУЛАГа

"Телеграф" рассказывает, как госпредприятие хотело бесплатную рабочую силу и с какими скандалами связаны абсолютно все руководители ГП "Волыньуголь"

Дрогобычская исправительная колония №40 обращается в суд, чтобы взыскать с государственного предприятия "Волыньуголь" почти 4 миллиона гривен за работу осужденных. Эти деньги должны были заплатить заключенным, работавшим на шахте предприятия.

О ситуации рассказало издание "Буг". Дело рассматривает Хозяйственный суд Львовской области. "Телеграф" рассказывает, как госпредприятие "забыло" заплатить почти 4 миллиона заключенным за работу в шахте и какие работы выполняют осужденные в украинских тюрьмах.

"Забыли" заплатить? Как госпредприятие кинуло осужденных на 4 миллиона

Колония подала иск на основании договора, определявшего условия труда осужденных. Деньги за работу заключенных так и не перечислили, хотя договор это предусматривал.

Общая сумма иска составляет 3,9 млн. гривен. Основной долг за невыплаченный труд составляет 3,7 млн гривен. Еще 177 тысяч гривен начислено как пеня за несвоевременную выплату денег.

Согласно определению, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений, 14 июля 2025 года Хозяйственный суд Львовской области передал дело в Хозяйственный суд Волынской области. Там будут рассматривать иск и решать вопросы взыскания долга.

Скриншот из ЕГССР

По данным аналитической системы YouControl, государственное предприятие "Волыньуголь" работает с 2003 года в Нововолынске Волынской области. Оно занимается добыванием угля и оптовой торговлей топливом. Директор предприятия — Сергей Смеречанский.

Скриншот с YouControl

Взяточники руководят взяточниками: кто действительно рулит угольным бизнесом

Это уже не первый скандал, в котором фигурирует ГП "Волыньуголь". В 2020 году директора шахты №9 "Нововолынская" Павла Танчева задержали на взятке. Однако он не только не ответил за свои действия перед законом, но иполучил повышение — он стал директором по производству на ГП "Волыньуголь". Об этом сообщал тогда Центр журналистских расследований "Сила правды", ссылаясь на приказ, подписанный тогдашним руководителем предприятия "Волыньуголь" Юрием Благутой. Сейчас в отношении Танчева продолжается досудебное расследование.

Впрочем, бывший директор государственного предприятия "Волыньуголь" также подозревается в коррупции. По версии следствия, под руководством Юрия Благуты на ПАО "Шахта "Надежда" (одна из старейших и крупнейших шахт Львовщины) где он был директором, реализовывали уголь по заниженной цене и без надлежащих бухгалтерских документов, а это нанесло немалый ущерб предприятию. Его задержали на горячем — во время получения 27 тысяч гривен взятки от представителя двух ровенских фирм за реализацию угля по сниженной цене и без надлежащих бухгалтерских документов. Приговора по этому делу также пока нет.

Сообщение о подозрении Юрию Благуте

Момент разоблачения преступления Юрия Благуты

Видео получения взятки опубликовала тогдашняя прокурор Львовщины Ирина Диденко.

ГП "Волыньуголь"

С января 2025 года "Волыньуголь" возглавляет Сергей Степанович Смеречанский. Он напрямую не связан с коррупционными схемами, однако именно под его руководством произошла одна из крупнейших шахтно-угольных аварий в Западной Украине, которая привела к гибели восьми и травмированию 23 горняков. В 2017 году он являлся директором шахты "Степная" в с. Глухов во Львовской области. Причиной взрыва на шахте тогда называли вспышку воздушно-метановой смеси, однако ведомственные комиссии и эксперты обнаружили, что в отпускную лебедку вел кабель, который не соответствовал никаким правилам. Глава Независимого профсоюза горняков Украины тогда говорил, что до 10 метров кабеля в нужном участке просто исчезли — и это было сделано для сокрытия реальных причин аварии.

2 марта 2017 года было открыто уголовное производство по второй части статьи 272 " нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью " Уголовного кодекса Украины. Однако имена виновных до сих пор не озвучили.

После трагедии Смеречанский руководил шахтой "Червоноградская", позже — в должности генерального директора по производственным вопросам ГП "Львовуголь".

С 2024 года Смеречанский руководил шахтой "Надежда" — той самой, которую когда-то возглавлял Юрий Благута, однако надолго он там не задержался и перешел в "Волыньуголь".

Сергей Смеречанский

До Смеречанского предприятие возглавлял Николай Шикер, назначенный в 2022 году. По определению Хозяйственного суда Волынской области, можно сделать вывод, что именно во время его руководства ГП не выплачивало средства, ведь "Волыньуголь" подписало договор с колонией на использование труда осужденных №5-Г от 01.01.2024.

Николай Шикер

Шикер также связан со скандалами. В частности, издание "Буг" пишет, что при его руководстве работникам в конце 2024 года месяцами задерживали заработную плату. Хотя сам Шикер, работая директором Волыньугля, за год получил 1 миллион 758 тысяч 946 гривен заработка. Это более 145 тысяч гривен в месяц зарплаты. Сейчас он работает заместителем Смеречанского.

Итак, все руководители "Волыньугля" с 2017 года так или иначе связаны со скандалами, в том числе экологическими. Все они не обращали внимания на нарушение законодательства и добывали уголь нелегально, на что обращало внимание Государственное бюро расследования. Четверым бывшим руководителям даже сообщали о подозрении, после чего руководителя ГП меняли.

За четыре года на этих шахтах незаконно добыли 132,4 тыс. тонн полезных ископаемых. Уголь продавать по действующим контрактам государственного предприятия.

Но ситуация с каждым новым руководителем не менялась. Это может натолкнуть на выводы, что на предприятии давно действуют свои схемы, перетасовк официальных руководителей на которые никак не влияет.

Женщины шьют, мужчины копают: как делится работа в тюрьме

По закону, при определении работы должны учитывать пол, возраст и состояние здоровья осужденного. Женщины обычно выполняют более легкую работу — шьют одежду, сортируют продукцию, работают в швейных мастерских. Мужчины чаще приобщаются к более тяжелым работам — строительству, сельскому хозяйству, промышленному производству.

Для осужденных в колонии есть 2 вида работ:

1) обязательна (обустройство территории исправительного заведения, работа на кухне, уборка помещений и т.п.);

2) та, на которую осужденный имеет право и может получать за нее зарплату.

Ваши подушки и даже специи могут быть сделаны за решеткой

В украинских колониях осужденные производят самую разную продукцию. Они шьют одежду и обувь, постельное белье, производят мебель, сортируют разные товары, включая лавровое письмо и другие специи.

Впрочем, и в пенитенциарной службе не все так гладко — далеко не всегда условия труда, да и изготовление самой продукции происходит по правилам и с соблюдением необходимых санитарных и гигиенических. За последние годы в Украине произошло несколько вопиющих случаев разоблачения прибыльного бизнеса руководителей колонии, за который осужденным не платили.

Вот несколько примеров:

Бесплатная работа: как заключенные стали самыми дешевыми работниками Украины

Дрогобычская исправительная колония

Согласно украинскому законодательству, заработная плата осужденных должна соответствовать минимальному размеру оплаты труда (на 2025 год минимальная месячная зарплата в Украине составляет 8200 грн), если они выполняют установленные нормы или соблюдают определенную продолжительность рабочего времени. Однако с этой зарплаты производятся многочисленные отчисления:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц), (минус 18% от начисленной зарплаты);

военный сбор – 1% от зарплаты;

алиментные выплаты (при необходимости);

расходы на содержание в колонии;

коммунальные и бытовые услуги;

исполнение судебных решений.

Особенностью является то, что осужденным не выдают наличные деньги — все средства зачисляются на их лицевые счета. В исправительных колониях на счет должно поступать не менее 50% начисленного заработка, а имеющим долги по исполнительным документам — не менее 25%. То есть, минимальная выплата на руки должна быть от 2050 до 4100 грн в месяц. А если вычесть налоги, то остается примерно от 1650.25 грн. до 3300.5 грн.

Что на самом деле происходит в украинских колониях

Однако практика кардинально отличается от теории. По данным Офиса генерального прокурора, в украинских тюрьмах систематически нарушается трудовое законодательство. Администрации учреждений часто заключают с осужденными дискриминационные соглашения, позволяющие платить мизерные суммы.

К примеру, в одном из случаев в Николаевской области осужденному насчитали всего 150 гривен заработной платы за месяц работы. Во многих регионах Украины средняя зарплата заключенных в 2-3 раза меньше законодательно установленного минимума.

26 августа 2025 года Офис генпрокурора сообщил о задержании пяти должностных лиц одной исправительной колонии г. Харькова по подозрению в пытках заключенных. Руководитель колонии, его заместитель, дежурный помощник руководителя учреждения и 2 оперативных сотрудника принуждали заключенных к безвозмездному труду, в том числе и сверхурочному, шантажировали их, избивали и угрожали.

В настоящее время задержанным должностным лицам доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 127 УК Украины, а именно совершение представителями государства деяний, направленных на причинение осужденным физической боли или нравственных страданий с целью заставить их совершить действия, противоречащие их воле, совершенному по предварительному сговору группой лиц. Офис генпрокурора

В Дрогобычской исправительной колонии также есть свои проблемы. К примеру, в 2024 году там был "смотрящий", требовавший деньги у осужденных. Каждый новенький, прибывавший в учреждение, должен был платить мужчинам так называемые "входные". Если этого не произошло — угрожали избиением.

ГУ «Дрогобычская исправительная колония (№ 40)» — фото условий

В 2022 году Омбудсман обращал внимание на неудовлетворительные условия содержания заключенных здесь. В частности, холодная вода здесь поставлялась почасово трижды в день.

Были также перебои со снабжением продуктов. В частности, в тюрьме не было масла, молочной продукции. Большинство помещений нуждалось в ремонте.

Еда в Дрогобычской исправительной колонии

Колония также фигурировала в финансовых махинациях, связанных с производством древесного угля – вместо 5-6 кубометров дров на тонну продукции в калькуляцию закладывалось 10 кубометров. Также были нарушения в учете трудозатрат осужденных — количество проработанных часов в документах уменьшалось наполовину — с 7-8 до 4-5. Из-за этого тюрьма потеряла сотни тысяч гривен.

Дело с "Волыньугольом" показывает, что ситуация с работой заключенных значительно глубже — госпредприятия могут пользоваться почти бесплатным трудом осужденных, при этом даже эти мизерные выплаты задерживать или вообще не осуществлять.

Напомним, "Телеграф" писал, что подозреваемый в убийстве Фарион пожаловался на "странные вещи" в СИЗО. Адвокат просит суд перевести подсудимого в одинарную камеру.