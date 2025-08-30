Российский след: за что спецслужбы Кремля могли убить экс-спикера ВР Андрея Парубия

Месть за Майдан и Томос — еще одна версия, которая ведет в Москву

Андрей Парубий убит во Львове – 30 августа его застрелил неизвестный. Украинские политики и активисты сходятся во мнении, что это может быть дело рук России, ведь Парубий был настоящим борцом за свободную Украину.

"Телеграф" нашел в сети публикацию пропагандистского российского сайта "Украина ру", в которой рассказали о деятельности Андрея Парубия. Публикация была сделана почти год назад — 12 сентября 2024 года. После убийства Парубия она воспринимается как своеобразная "наводка" — список того, за что Россия ненавидела выдающегося украинца.

Издевательский и не соответствующий действительности заголовок

Пропагандисты пишут о Парубие с большой ненавистью. Все его усилия и труд ради независимости и становления Украины они перекручивают и приправляют откровенной ложью.

Вспоминают, в частности, то, что во время Революции Достоинства Парубий координировал работу на Майдане Незалежности в Киеве. Он фактически являлся комендантом палаточного городка и руководителем отрядов Самообороны Майдана. В феврале 2014 его подразделения взяли под контроль правительственный квартал Киева.

Также пропагандисты вспоминают и другую важную веху деятельности Парубия — работу в должности Председателя Верховной Рады Украины. Он поддерживал ряд ключевых решений по децентрализации и особому статусу Донбасса, инициировал создание Офиса парламентской реформы и активно участвовал в разработке законопроектов, в частности, по медицинскому каннабису и ограничению влияния религиозных учреждений, связанных с Россией.

Россияне не могут простить Парубию вклад в развитие государственности Украины и очень пренебрежительно пишут об этом периоде его деятельности. Также им не дает покоя тот факт, что Парубий сыграл важную роль в получении Украиной Томоса об автокефалии украинской поместной церкви.

Мы свидетели того, как творится история. Ведь Томос – это второй Акт провозглашения Независимости Украины! Это акт утверждения ее духовной Независимости – написал Парубий в день получения документа

Также пропагандисты не могут простить Парубию, что в начале полномасштабного вторжения он взял в руки оружие и защищал Киев. Россияне упрекают Парубия именно в том, за что украинцы ему благодарны.

Убийство Андрея Парубия — что известно

30 августа во Львове неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Андрея Парубия, он скончался на месте. Стрелок скрылся, его разыскивают. По данным источников СМИ, полиция уже вышла на след убийцы.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал об Андрее Парубие. Он прошел путь настоящего сына Украины.