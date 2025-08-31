Пропавшие свечи и следственные действия: что происходит на месте убийства Парубия (фоторепортаж)

На место убийства нардепа люди начали массово сносить свечки

На месте убийства нардепа Андрея Парубия во Львове продолжаются следственные действия. Улица остается перекрытой.

Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа".

По её словам, к вечеру 30 августа на место убийства нардепа люди начали массово сносить свечки, однако уже к утру их не осталось. Присутствие полиции на улице сохраняется из-за продолжающихся следственных действий.

Улица, где убили Парубия

Убийство Андрея Парубия

Место трагедии остается перекрытым.

Улица, где убили Парубия перекрыта

Убийство Парубия

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме застрелил Андрея Парубия во Львове. Он произвел восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда скорой помощи. Во Львове был объявлен план "Сирена", а в поисках преступника привлекли СБУ. В полиции говорили, что преступника пока не нашли. Там добавили, что он тщательно спланировал нападение и, вероятно, давно следил за жертвой.

Однопартиец Парубия Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что за убийством стоят россияне. Сам факт нападения он называет актом террора.

Такое же мнение разделяет народный депутат Николай Княжицкий. Он рассказал "Телеграфу", что за нападением на Парубия стоит Россия. По его словам, однажды бывшего спикера Рады уже пытались убить возле гостиницы "Киев".