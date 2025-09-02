Коли суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія. Названо дату

Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного наступного дня після вбивства

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія може отримати запобіжний захід вже у вівторок, 2 вересня. Його обиратиме суд у місті Львів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Офіс генерального прокурора. Уточнюється, що розгляд відбудеться у Галицькому районному суді м. Львова.

Сьогодні (2 вересня, — ред.) 2.09, о 13:00 у Галицькому районному суді м. Львова відбудеться розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у справі про вбивство Андрія Парубія, — заявили в Офісі Генпрокурора

Вбивство Андрія Парубія — що відомо

В першій половині суботи, 30 серпня, Україну сколихнула шокуюча новина — у Львові вбито Андрія Парубія — народного депутата, колишнього главу Верховної Ради та активного учасника Революції Гідності. Вбивця зробив вісім пострілів, Парубій загинув на місці.

Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного у вбивстві нардепа вже 31 серпня. У ніч на 1 вересня його затримали. Нардепка Ніна Южаніна розповіла цікаві подробиці про затриманого та саме вбивство. За її словами, підозрюваний — львів'янин, греко-католик, патріот, 52 річний батько.

Ймовірно, чоловіка завербували російські спецслужби — в нього є син-військовослужбовець, який зник безвісти під час боїв за Бахмут. За даними ЗМІ, росіяни сказали чоловікові вбити "будь-якого відомого українського політика", і він обрав Парубія, бо знав, де той живе.

