Разоблачение "крота" Козюры в СБУ: Малюк рассказал новые детали громкого дела

Перед задержанием Козюру "вели" несколько месяцев, ни на минуту не упуская из виду

Сотрудник Антитеррористического центра Службы безопасности Украины Дмитрий Козюра, задержанный в феврале 2025 года, действительно работал на российские спецслужбы. Его "взяли" в результате длительной спецоперации — несколько месяцев Козюра контролируемо получал дезинформацию, которую ему подсовывало СБУ.

Об этом рассказал руководитель СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина". Он отметил, что после задержания Козюра признал вину и выдал все, что знал: способы связи, пароли, контакты, точки, подходы к ним, конспиративные квартиры и прочее, что интересовало СБУ.

Перед задержанием Козюру "вели" несколько месяцев, ни на минуту не упуская из виду. Он получал дезинформацию, которую ему контролируемо "сливали" сотрудники СБУ, благодаря чему удалось обнаружить все каналы утечек. Но в конце-концов было принято решение "брать" российского агента.

"Мы контролируемо давали ему информацию, которую он передавал на ту сторону. И в ФСБ, там, в ладони они хлопали, и думали, что они обрели какие-то топовые данные. На самом деле мы их вводили в заблуждение. Но на определенном этапе уже все дошло до своего логического завершения — было принято решение реализовываться" Председатель СБУ Василий Малюк

В общей сложности было зафиксировано более 14 эпизодов передачи дезинформации, которую в дальнейшем использовали россияне в своих планах. Спецоперация позволила установить полную картину связей Козюры с врагом. В настоящее время подозреваемый полностью сотрудничает со следствием. В СБУ, по словам Малюка, не исключают, что если Козюра продолжит сотрудничество и оно окажется полезным — его в конце концов обменяют на украинских военнопленных.

Напомним, СБУ задержала Козюру 12 февраля, перед тем задокументировав 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Завербованный ФСБ Козюра был руководителем Штаба Антитеррористического центра СБУ.

Также "Телеграф" писал, что руководитель Штаба Антитеррористического центра ВБ Дмитрий Козюра и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк стали героями мем после того, как последний задержал первого за работу на ФСБ России.