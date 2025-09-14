"Побочка от пирамидок": новый перл Гордона насмешил сеть

В сети не смогли сдержаться

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который несколько раз пытался угадать дату завершения войны России против Украины (но пока еще не смог), выдал очередной перл. Или, возможно, его команда решила показать, что понимает значение слова "кликбейт".

На этот раз в его YouTube вышла запись стрима с телеведущим Василием Головановым. Однако внимание пользователей сети привлекла картинка, использованная для предпросмотра видео, с заявлениями "из альтернативной реальности".

В этой версии событий мультивселенной российско-украинской войны самолеты НАТО уже устроили бомбардировки Калининградской области России, а в Польшу въехали российские танки.

Этот день настал

В самом разговоре Гордон лишь поразмышлял о том, что он бы делал на месте НАТО, если бы Россия устроила провокацию с дронами, как это на днях было в Польше, или попыталась проявить агрессию в какой-либо форме.

"Вот говорят, что российские танки могут вторгнуться в Польшу. Ну, с территории Беларуси, во время учений, или не во время учений. Верится мне в это с трудом, потому что, во-первых, у русских уже нет танков, у них уже ослы заканчиваются, не то, что танки. Но возможно ли, что они что-то сделают? Ну, конечно, возможно. Я бы на месте НАТО, если русские сделают какую-то провокацию, просто ударил F-35 по Калининграду" Дмитрий Гордон

Однако в украинском сегменте Youtube очень любят кликбейт — бессмысленные, но сенсационные заявления, которые заставляют зрителя открыть видео — то и здесь допущение было выдано за реальность. По крайней мере, пользователи сети от этого посмеялись.

В сети уже обсуждают

Пользователей сети это развеселило

Как известно, Гордон уже минимум два раза давал публичные прогнозы со ссылкой на проверенные источники о том, когда закончится война. В конечном итоге, ни один из них не сбылся, что стало поводом для многочисленных шуток в сети.

Также он неоднократно хайповал на теме тяжелой болезни и даже смерти Владимира Путина, но и тот пока еще жив.