"Побочка від пірамідок": новий перл Гордона насмішив мережу

У мережі не змогли стриматися

Відомий український журналіст Дмитро Гордон, який кілька разів намагався вгадати дату завершення війни Росії проти України (але поки що не зміг), видав черговий перл. Або, можливо, його команда вирішила показати, що розуміє значення слова "клікбейт".

Цього разу на його YouTube вийшов запис стриму з телеведучим Василем Головановим. Однак увагу користувачів мережі привернула картинка, використана для попереднього перегляду відео, із заявами "з альтернативної реальності".

У цій версії подій мультивсесвіта російсько-української війни літаки НАТО вже влаштували бомбардування Калінінградської області Росії, а в Польщу в’їхали російські танки.

Цей день настав

У самій розмові Гордон лише пофантазував про те, що він робив би на місці НАТО, якби Росія влаштувала провокацію з дронами, як це днями було в Польщі, або спробувала виявити агресію в будь-якій формі.

"От кажуть, що російські танки можуть вторгнутися до Польщі. Ну, з території Білорусі, під час навчань, чи не під час навчань. Віриться мені в це насилу, тому що, по-перше, російські вже не мають танків, у них уже віслюки закінчуються, не те, що танки. Але чи можливо, що вони щось зроблять? Ну, звісно, ​​можливо. Я б на місці НАТО, якщо росіяни зроблять якусь провокацію, просто вдарив F-35 Калінінграду" Дмитро Гордон

Однак в українському сегменті Youtube дуже люблять клікбейт — безглузді, але сенсаційні заяви, які змушують глядача відкрити відео — то й тут припущення було видано за реальність. Принаймні користувачі мережі від цього посміялися.

У мережі вже обговорюють

Користувачів мережі це розвеселило

Як відомо, Гордон вже щонайменше двічі давав публічні прогнози з посиланням на перевірені джерела про те, коли закінчиться війна. Зрештою, жоден із них не справдився, що стало приводом для численних жартів у мережі.

Також він неодноразово хайпував на темі тяжкої хвороби і навіть смерті Володимира Путіна, але й той поки що живий.