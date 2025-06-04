"Поем и воюем": украинская группа "Пиріг і Батіг" выступила в поддержку Движения сопротивления ССО и ВСУ (видео)

Наша борьба – это не о ненависти и желании захватить чужое

Украинская группа "Пиріг і Батіг" приняла участие в музыкальном проекте в поддержку Движения сопротивления ССО ВСУ. Артисты выступили в рамках инициативы "Тотальный: Вживую", которая поддерживает украинцев на оккупированных территориях.

К медиаплатформе "Тотальный" уже присоединились более 30 музыкальных групп и исполнителей. Проект публикует лайв-выступления на YouTube-канале еженедельно.

"Тотальный: Вживую" создали для поддержки Движения сопротивления через культурные инициативы. Первоначально концерты транслировали на телеканале "Суспильне: Культура" ко Дню независимости и Рождества. Сейчас проект продолжается уже на YouTube канале платформы.

Исполнители разных жанров — от инди и джаза до фолька и поп-рока — показывают многогранность украинской культуры. По словам организаторов, культурное сопротивление формируется из множества голосов и стилей.

"Наша борьба — это не о ненависти и желании захватить чужое. Это о любви и защите своего", — сказал лидер группы "Пиріг і Батіг" Марьян Пирог. Музыкант добавил, что украинцы любят, работают и воюют, поя.

Музыкант подчеркнул, что их выступления — это обращение ко всем сопротивляющимся в самых сложных условиях неволи. Он также призвал присоединиться к борьбе ради всеобщей победы.

Платформа "Тотальный" призывает следить за новыми выпусками проекта и приобщаться к художественному сопротивлению. Организаторы отмечают важность поддержки Движения сопротивления ССО ВСУ через национальное единство.

Присоединиться к движению сопротивления ССО ВСУ можно по ссылке: https://opir.link/it

Ранее "Телеграф" писал, что Силы спецопераций создали календарь-справочник о Движении сопротивления в оккупации. Он начинается не с 1 января.