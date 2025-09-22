Враг сменил тактику: 7 корпус ДШВ о ситуации под Покровском (видео)

Россияне под Покровском изменили тактику: инфильтрацию и массовые атаки дронами.

Покровское направление остается самым сложным. В настоящее время российские оккупанты изменили тактику. Они пытаются прорвать оборону украинских защитников небольшими группами.

О новом характере действий врага в зоне ответственности сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Враг усиливает штурмы и пытается заблокировать логистические пути. Группы российских военных предпринимают попытки обойти передовые позиции украинских защитников. На днях им это удалось, однако ненадолго. В один из населенных пунктов под Покровском смогла проникнуть группа врага. Россияне были уничтожены.

Угрозы скопления неприятеля в этом населенном пункте нет. 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ

В этом направлении российские военные ведут круглосуточную разведку и активно используют дроны. В 7 корпусе ШР ДШВ рассказали, что за день фиксируют до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

Учитывая ситуацию, командование 7 корпуса использует все имеющиеся силы и средства. Среди способов сдерживания врага — дистанционное минирование возможных путей движения противника, использование огневых групп, прикрытие угрожающих направлений экипажами БПЛА и, при необходимости, создание дополнительных инженерных заграждений. С БПЛА борются дронами и ударными крыльями.

Ранее, как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский назвал Доброполье и Покровск главными целями россиян. Они взимают на эти направления дополнительные силы.