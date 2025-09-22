Ворог змінив тактику: 7 корпус ДШВ про ситуацію під Покровськом (відео)

Ворог під Покровськом змінив тактику: інфільтрація та масові атаки дронами.

Покровський напрямок залишається найзапеклішим. Наразі російські окупанти змінили тактику. Вони намагаються прорвати оборону українських захисників невеликими групами.

Про новий характер дій ворога в зоні відповідальності повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Ворог посилює штурми та намагається заблокувати логістичні шляхи. Групи російських військових здійснюють спроби обійти передові позиції українських оборонців. Днями це їм вдалось, проте ненадовго. В один з населених пунктів під Покровськом змогла проникнути група ворога. Росіян знищили.

Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає. 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ

На цьому напрямку російські військові ведуть цілодобову розвідку та активно використовують дрони. В 7 корпусі ШР ДШВ розповіли, що за день фіксують до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

Враховуючи ситуацію, командування 7 корпусу використовує всі сили та засоби, що є в наявності. Серед способів стримування ворога — дистанційне мінування можливих шляхів руху противника, використання вогневих груп, прикриття загрозливих напрямків екіпажами БпЛА та, за необхідності, створення додаткових інженерних загороджень. З БПЛА борються дронами та ударними крилами.

Раніше, як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський назвав Добропілля та Покровськ головними цілями росіян. Вони стягують на ці напрямки додаткові сили.