Была забыта и заброшена до недавнего времени: как выглядит могила Михаила Драгоманова в Болгарии
Драгоманову было запрещено жить в Украине после Эмского указа
Михаил Драгоманов — известный историк, публицист и литературовед, которого называют основателем украинского социализма и "первым европейским послом политически еще несуществующей Украины". Однако покоится он вдали от родины — в столице Болгарии, городе София.
Что нужно знать:
- Михаил Драгоманов похоронен в Софии
- После введения Эмского указа историку запретили жить в Украине, поэтому он эмигрировал
- В 2024 году известный комик восстановил могилу деятеля, которая была заброшенной
Он считал, что главная проблема украинцев — отсутствие независимости, а язык и культура должны быть центральными. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Михаила Драгоманова.
Что известно о Михаиле Драгоманове
Драгоманов поддерживал идеи свободы слова, права людей. Он критиковал любые формы авторитаризма или идеологического принуждения. Историк защищал украинский язык и считал, что он должен быть употребительным и признанным, что во времена Российской империи жестко прижималось.
После Эмского указа 1876 года, который имел целью вытеснение украинского языка из всех сфер общественной жизни Российской империи, Драгоманову запретили жить в столицах и украинских губерниях. Его также уволили с должности доцента в Киевском университете из-за "политической неблаготворительности".
Поэтому Драгоманов эмигрировал: сначала в Вену, потом в Женеву. В Швейцарии он основал Свободную украинскую типографию — первое в истории украинской прессы свободное, бесцензурное издание.
Могила Михаила Драгоманова
В последние годы своей жизни историк жил и работал в Болгарии. Там же, в городе София, он и нашел свой последний покой. Могила выглядела довольно скромно – памятник, сделанный из гранитных плит, где были отчеканены портрет Драгоманова, а также его имя и фамилия.
В конце 2024 года стендап-комик Феликс Редька восстановил могилу Михаила Петровича. Он был в Болгарии в рамках своего европейского тура.
Она (ред. — могила) была очень грязная, неряшливая. Там не было никаких идентификаторов, что это украинский гений. Более того, оказалось, что вместе с Драгомановым похоронен еще один великий украинец — архитектор Паращук
Через две недели на месте захоронения украинского деятеля были установлены скамейка, флаг Украины и табличка с информацией о выдающихся украинцах, которые там похоронены. На ней — QR-код, который ведет на сайт с биографией Драгоманова и Паращука на украинском и болгарском языках.
