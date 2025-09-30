Укр

Была забыта и заброшена до недавнего времени: как выглядит могила Михаила Драгоманова в Болгарии

Наталья Дума
Михаил Драгоманов Новость обновлена 30 сентября 2025, 10:24
Михаил Драгоманов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Драгоманову было запрещено жить в Украине после Эмского указа

Михаил Драгоманов — известный историк, публицист и литературовед, которого называют основателем украинского социализма и "первым европейским послом политически еще несуществующей Украины". Однако покоится он вдали от родины — в столице Болгарии, городе София.

Что нужно знать:

  • Михаил Драгоманов похоронен в Софии
  • После введения Эмского указа историку запретили жить в Украине, поэтому он эмигрировал
  • В 2024 году известный комик восстановил могилу деятеля, которая была заброшенной

Он считал, что главная проблема украинцев — отсутствие независимости, а язык и культура должны быть центральными. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Михаила Драгоманова.

Что известно о Михаиле Драгоманове

Драгоманов поддерживал идеи свободы слова, права людей. Он критиковал любые формы авторитаризма или идеологического принуждения. Историк защищал украинский язык и считал, что он должен быть употребительным и признанным, что во времена Российской империи жестко прижималось.

Михаил Драгоманов
Михаил Драгоманов

После Эмского указа 1876 года, который имел целью вытеснение украинского языка из всех сфер общественной жизни Российской империи, Драгоманову запретили жить в столицах и украинских губерниях. Его также уволили с должности доцента в Киевском университете из-за "политической неблаготворительности".

Михаил Драгоманов
Михаил Драгоманов

Поэтому Драгоманов эмигрировал: сначала в Вену, потом в Женеву. В Швейцарии он основал Свободную украинскую типографию — первое в истории украинской прессы свободное, бесцензурное издание.

Могила Михаила Драгоманова

В последние годы своей жизни историк жил и работал в Болгарии. Там же, в городе София, он и нашел свой последний покой. Могила выглядела довольно скромно – памятник, сделанный из гранитных плит, где были отчеканены портрет Драгоманова, а также его имя и фамилия.

Могила Драгоманова
Могила Драгоманова. Фото: YouTube-канал «комик плюс историк»

В конце 2024 года стендап-комик Феликс Редька восстановил могилу Михаила Петровича. Он был в Болгарии в рамках своего европейского тура.

Она (ред. — могила) была очень грязная, неряшливая. Там не было никаких идентификаторов, что это украинский гений. Более того, оказалось, что вместе с Драгомановым похоронен еще один великий украинец — архитектор Паращук

Феликс Редька

Могила Михаила Драгоманова
Могила Михаила Драгоманова после обновления. Фото: YouTube-канал «комик плюс историк»

Через две недели на месте захоронения украинского деятеля были установлены скамейка, флаг Украины и табличка с информацией о выдающихся украинцах, которые там похоронены. На ней — QR-код, который ведет на сайт с биографией Драгоманова и Паращука на украинском и болгарском языках.

Могила Михаила Драгоманова
Могила Михаила Драгоманова после обновления. Фото: YouTube-канал «комик плюс историк»
Могила Михаила Драгоманова
Могила Михаила Драгоманова после обновления. Фото: YouTube-канал «комик плюс историк»

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Дмитрия Павлычко. Памятника там еще нет.

