Була забутою і занедбаною донедавна: як виглядає могила Михайла Драгоманова у Болгарії
Драгоманову було заборонено жити в Україні після Емського указу
Михайло Драгоманов — відомий історик, публіцист і літературознавець, якого називають засновником українського соціалізму та "першим європейським амбасадором політично ще неіснуючої України". Однак спочиває він далеко від батьківщини — у столиці Болгарії, місті Софія.
Що потрібно знати:
- Михайло Драгоманов похований у Софії
- Після введення Емського указу історику заборонили жити в Україні, тому він емігрував
- У 2024 році відомий комік відновив могилу діяча, яка була у занедбаному стані
Він вважав, що головна проблема українців — це відсутність незалежності, а мова і культура повинні бути центральними. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Михайла Драгоманова.
Що відомо про Михайла Драгоманова
Драгоманов підтримував ідеї свободи слова, права людей. Він критикував будь-які форми авторитаризму чи ідеологічного примусу. Історик захищав українську мову і вважав, що вона повинна бути вживаною і визнаною, що в часи Російської імперії жорстко притискалося.
Після Емського указу 1876 року, який мав на меті витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя Російської імперії, Драгоманову заборонили жити в столицях і українських губерніях. Його також звільнили з посади доцента в Київському університеті через "політичну неблагодійність".
Через це Драгоманов емігрував: спершу до Відня, потім до Женеви. У Швейцарії він заснував Вільні українську друкарню — перше в історії української преси вільне, безцензурне видання.
Могила Михайла Драгоманова
Останні роки свого життя історик жив і працював у Болгарії. Саме там, у місті Софія, він і знайшов свій останній спочинок. Могила виглядала досить скромно — пам'ятник, зроблений з гранітних плит, де були викарбувані портрет Драгоманова, а також його ім'я та прізвище.
Наприкінці 2024 року стендап-комік Фелікс Редька відновив могилу Михайла Петровича. Він перебував у Болгарії у рамках свого європейського туру.
Вона (ред. — могила) була дуже брудна, неохайна. Там не було ніяких ідентифікаторів, що це український геній. Ба більше, виявилося, що разом з Драгомановим похований ще один великий українець — архітектор Паращук
За два тижні на місці поховання українського діяча було встановлено лавку, прапор України та табличку з інформацією про видатних українців, які там поховані. На ній — QR-код, який веде на сайт із біографією Драгоманова і Паращука українською та болгарською мовами.
