Була забутою і занедбаною донедавна: як виглядає могила Михайла Драгоманова у Болгарії

Драгоманову було заборонено жити в Україні після Емського указу

Михайло Драгоманов — відомий історик, публіцист і літературознавець, якого називають засновником українського соціалізму та "першим європейським амбасадором політично ще неіснуючої України". Однак спочиває він далеко від батьківщини — у столиці Болгарії, місті Софія.

Що потрібно знати:

Михайло Драгоманов похований у Софії

Після введення Емського указу історику заборонили жити в Україні, тому він емігрував

У 2024 році відомий комік відновив могилу діяча, яка була у занедбаному стані

Він вважав, що головна проблема українців — це відсутність незалежності, а мова і культура повинні бути центральними. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Михайла Драгоманова.

Що відомо про Михайла Драгоманова

Драгоманов підтримував ідеї свободи слова, права людей. Він критикував будь-які форми авторитаризму чи ідеологічного примусу. Історик захищав українську мову і вважав, що вона повинна бути вживаною і визнаною, що в часи Російської імперії жорстко притискалося.

Михайло Драгоманов

Після Емського указу 1876 року, який мав на меті витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя Російської імперії, Драгоманову заборонили жити в столицях і українських губерніях. Його також звільнили з посади доцента в Київському університеті через "політичну неблагодійність".

Михайло Драгоманов

Через це Драгоманов емігрував: спершу до Відня, потім до Женеви. У Швейцарії він заснував Вільні українську друкарню — перше в історії української преси вільне, безцензурне видання.

Могила Михайла Драгоманова

Останні роки свого життя історик жив і працював у Болгарії. Саме там, у місті Софія, він і знайшов свій останній спочинок. Могила виглядала досить скромно — пам'ятник, зроблений з гранітних плит, де були викарбувані портрет Драгоманова, а також його ім'я та прізвище.

Могила Драгоманова. Фото: YouTube-канал «комік плюс історик»

Наприкінці 2024 року стендап-комік Фелікс Редька відновив могилу Михайла Петровича. Він перебував у Болгарії у рамках свого європейського туру.

Вона (ред. — могила) була дуже брудна, неохайна. Там не було ніяких ідентифікаторів, що це український геній. Ба більше, виявилося, що разом з Драгомановим похований ще один великий українець — архітектор Паращук Фелікс Редька

Могила Михайла Драгоманова після відновлення. Фото: YouTube-канал «комік плюс історик»

За два тижні на місці поховання українського діяча було встановлено лавку, прапор України та табличку з інформацією про видатних українців, які там поховані. На ній — QR-код, який веде на сайт із біографією Драгоманова і Паращука українською та болгарською мовами.

Могила Михайла Драгоманова після відновлення. Фото: YouTube-канал «комік плюс історик»

Могила Михайла Драгоманова після відновлення. Фото: YouTube-канал «комік плюс історик»

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Дмитра Павличка. Пам'ятника там ще немає.