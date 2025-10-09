В Раде хотят добавить религиозный девиз на гривну: нардеп рассказал о своей идее

Нардеп не считает, что шансы этого законопроекта на принятие велики

В Украине создан законопроект №14102, предлагающий нанесение надписи "Ми віримо в Бога" на гривневые купюры при последующих печатях. Подобная надпись есть на американских долларах. Однако перед ее появлением в Штатах были дискуссии по данному поводу, и не исключено, что в Украине подобные изменения могут устроить далеко не всех.

Об этом "Телеграфу" в эксклюзивном комментарии рассказал народный депутат Украины, инициатор вышеупомянутого законопроекта Георгий Мазурашу.

Относительно отделения церкви от государства, об этом следует упомянуть, когда государство определяет, каким церквям можно осуществлять деятельность, каким нет. Или, когда верующих, игнорируя нормы Конституции, представители государства позорно загоняют на военную службу вместо обеспечения альтернативной (невоенной) службы, — говорит нардеп.

Он подчеркнул, что надпись, как и другие элементы на купюрах, могут устраивать не всех. Однако народный избранник тут же добавил, что это далеко не первый случай.

Мазурашу напоминает, что подобная надпись, а именно — "In God We Trust", есть на американских долларах.

Такая надпись есть даже на национальной валюте нашего стратегического партнера — США. И там тоже проходили дискуссии. Но надпись эта есть, – пояснил собеседник.

При этом нардеп не считает, что шансы этого законопроекта на принятие велики. Однако к такому возможному сценарию он относится спокойно.

Справка: Георгий Мазурашу

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа".

С апреля 2005 г. по сентябрь 2008 г. работал начальником отдела по вопросам физической культуры и спорта Черновицкой областной государственной администрации.

В мае 2011 г. был назначен директором Черновицкого областного центра физического здоровья населения "Спорт для всех".

В 2019 году избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга Народа" в Черновицкой области по одномандатному избирательному округу 203. Член Комитета ВРУ по молодежи и спорту, председатель подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта.

В июле 2020 года зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по ответственности за пропаганду гомосексуальности и трансгендерности".

