У Раді хочуть додати релігійний девіз на гривню: нардеп розповів про свою ідею

В Україні створено законопроєкт №14102, який пропонує нанесення напису "Ми віримо в Бога" на гривневі купюри під час наступної печаті. Подібний напис є на американських доларах. Однак перед його появою в Штатах були дискусії з цього приводу, і не виключено, що в Україні такі зміни можуть влаштувати далеко не всіх.

Про це "Телеграфу" в ексклюзивному коментарі розповів народний депутат України, ініціатор вищезазначеного законопроєкту Георгій Мазурашу.

Щодо відокремлення церкви від держави, про це варто згадати, коли держава визначає, яким церквам можна здійснювати діяльність, яким ні. Або коли віруючих, ігноруючи норми Конституції, представники держави ганебно заганяють на військову службу замість забезпечення альтернативної (невійськової) служби, — каже нардеп.

Він наголосив, що напис, як і інші елементи на купюрах, можуть влаштовувати не всіх. Проте народний обранець відразу додав, що це далеко не перший випадок.

Мазурашу нагадує, що подібний напис, а саме "In God We Trust", є на американських доларах.

Такий напис є навіть на національній валюті нашого стратегічного партнера США. І там також проходили дискусії. Але напис цей є, – пояснив співрозмовник.

Який вигляд має напис In God We Trust на доларах. Фото: Pixabay

При цьому нардеп не вважає, що шанси цього законопроєкту на ухвалення великі. Однак до такого можливого сценарію він ставиться спокійно.

Довідка: Георгій Мазурашу

Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу".

З квітня 2005 р. до вересня 2008 р. працював начальником відділу з питань фізичної культури та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації.

У травні 2011 р. було призначено директором Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".

У 2019 році обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Слуга Народу" у Чернівецькій області щодо одномандатного виборчого округу 203. Член Комітету ВРУ з молоді та спорту, голова підкомітету з питань фізичної культури та масового спорту.

У липні 2020 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуальності та трансгендерності".

Георгій Мазураш. Фото: Facebook/Georgiy Mazurashu

