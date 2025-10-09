По 50 тысяч ежемесячно. Пуртова рассказала, кто из военнопленных может получить новую помощь

Законопроект №13627 поддержали в Раде

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект, предусматривающий выплаты по 50 тысяч грн пленным, которые находятся на лечении. Выплата будет производиться в течение 3 месяцев.

Что нужно знать:

Деньги будут получать не только пленные с травмами

Выплаты будут не на лечение, а как поддержка

Планируется урегулирование выдачи справок пленным

Как сообщила инициатор законопроекта, народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Анна Пуртова, выплаты будут получать освобожденные из плена военные, которые имеют заболевания и нуждаются в длительном стационарном лечении. Поддержали этот законопроект 244 депутата.

"Отныне военнослужащие, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении — более 30 дней, будут получать ежемесячную выплату в размере 50 тыс. грн", — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, эти деньги не на лечение, а именно на поддержку военных. Все медицинские расходы покрывает государство. Пуртова подчеркнула, что государство должно обеспечить военнопленных, которые вернулись домой не только выплатами, но и качественной медициной, реабилитацией и социальной адаптацией.

Закон предусматривает:

Ежемесячную выплату 50 000 грн военным, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении.

военным, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении. Урегулирование порядка выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время пребывания в плену.

Отметим, что сейчас такие выплаты предусматривались только для военных, получивших во время плена травмы (ранения, контузии, увечья). Новый закон распространяет эту поддержку и на тех, кто получил или обострил тяжелые заболевания в условиях плена.

