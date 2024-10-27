Украинцы уже перешли за зимнее время: который сейчас час

В 4 утра нужно перевести часы

В воскресенье, 27 октября, в 4 утра Украина перешла на зимнее время. Часы украинцы должны перевести на час назад. Однако некоторые люди путаются с фактическим временем в момент перевода.

"Телеграф" поможет разобраться. В 4:00 следует перевести часы на 3 утра, то есть 4 утра по сути еще не наступило. Таким образом, украинцы добавляют дополнительный час в сутки, то есть кто-то может на час дольше поспать или работать.

Заметим, что переход между летним и зимним временем обычно происходит весной (перемещение стрелок вперед) и осенью (перемещение стрелок назад).

Однако не все европейские страны до сих пор придерживаются правил перевода часов, ведь есть те, которые давно от этого отказались. Украина тоже планировала это сделать, но сейчас это под вопросом.

Ведь президент Владимир Зеленский не планирует в ближайшее время подписывать закон об отмене сезонного перевода часов. Однако время его ветирования уже истекло. По этому документу в воскресенье, 27 октября Украина должна перейти на зимнее время в последний раз и весной уже не переводить часы. Если президент все же подпишет закон до конца года, уже весной украинцы не будут переводить часы.

Напомним, что врач рассказала, в какую сторону правильно переводить механические часы. Крутить следует по часовой стрелке или против нее.

Ранее "Телеграф" писал, как на смартфоне перевести часы на зимнее время.