Выдумают ли россияне свой "ответ" на Tomahawk: в НАТО объяснили

В Альянсе рассказали, какие испытания проходят в России

В ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского глава США Дональд Трамп отметил, что сможет предоставить ракеты Tomahawk, если российский лидер Владимир Путин не будет предпринимать шаги по приближению урегулирования войны. В НАТО считают, что россияне не изобретут в связи с этим ничего нового.

Что нужно знать:

Трамп может предоставить Украине ракеты Tomahawk

В НАТО считают, что Россия не ответит на Tomahawk новым оружием

Россия продолжает свои обычные циклы испытаний в рамках военных программ

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге, сообщает корреспондент "Телеграфа". Москва не ответит на Tomahawk новым оружием.

"О реакции на ракеты Tomahawk — думаю, мы не увидим никаких новых разработок оружия, над которым россияне действительно работали бы — ничего, никакого нового оружия не будет представлено", — сказал чиновник.

Он пояснил, что продолжаются обычные циклы испытаний, которые Россия продолжает проводить в рамках военных программ в течение всей войны. Поэтому он не думает, что ответом Кремля обязательно будет новое оружие.

Ранее чиновник НАТО пояснил, что последствия использования Tomahawk будут зависеть от их количества и целей. По его мнению, они увеличат мощность и возможности Украины.

Мы также рассказали, что особенного в ракетах, которые Трамп может предоставить Киеву. Tomahawk имеет дальность более 2,5 тысячи км и высокую точность. Благодаря современной системе наведения и высокой маневренности Tomahawk тяжело сбить.